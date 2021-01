Tecnologia A Apple deve lançar a tela de 120 Hz só no iPhone 13 Pro e Pro Max

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

No começo de 2020, informações de bastidores davam conta de que a tela do iPhone 12 Pro Max teria taxa de 120 Hz. (Foto: Reprodução)

A Apple deve levar a taxa de atualização de 120 Hz aos sucessores do iPhone 12. A tela OLED com a alta frequência, no entanto, deve marcar presença somente nos possíveis iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, segundo o ETNews.

Os detalhes sobre os celulares que ainda não têm o nome confirmado partiram de pessoas da indústria a par do assunto ouvidas pelo site sul-coreano. Para elas, dos quatro celulares que a Apple deve lançar no ano que vem, dois deles tendem a ganhar um reforço no display.

As telas OLED com tecnologia LTPO para o iPhone 13 Pro e Pro Max devem ser fornecidas pela LG, como especulado anteriormente, e pela Samsung. Espera-se que as telas tenham taxa de atualização de 120 Hz, assim como os smartphones da linha Samsung Galaxy S20 e o novo Xiaomi Mi 11.

Este, porém, não é o primeiro rumor dessa natureza a surgir na mídia. No começo de 2020, informações de bastidores davam conta de que a tela do iPhone 12 Pro Max teria taxa de 120 Hz. Meses depois, o analista Ming-Chi Kuo disse novidade ficaria para 2021 devido a problemas relacionados à duração da bateria.

iPhone 13 Pro: o que esperar?

O iPhone 12 mal chegou, mas os rumores sobre seus sucessores já estão circulando pela internet. Em novembro, em suas tradicionais previsões sobre a companhia norte-americana, Kuo afirmou que a Apple pretende levar melhorias à câmera ultrawide do iPhone 13 Pro e Pro Max.

O analista ainda falou sobre o lançamento dos smartphones. Para ele, a Apple apresentará quatro modelos do telefone, todos sem alterações no tamanho, em setembro de 2021, em vez de outubro, ao contrário do que aconteceu em 2020 devido à pandemia de COVID-19.

iPhone dobrável

Parece que a ideia de um iPhone dobrável vai tomando formas cada vez mais concretas dentro da Apple e na cabeça dos consumidores, também. Se vocês bem se lembram, em novembro passado foram feitos testes internos, realizados pela Foxconn, sobre a durabilidade das dobradiças de protótipos dos dispositivos – e, adivinhem só, parece que as coisas já receberam o sinal verde para seguir adiante.

De acordo com o site Economic Daily News, dois protótipos diferentes de iPhones dobráveis passaram nos testes e estão aptos a seguir para outras fases de projeto. Os modelos precisavam ser dobrados mais de 100 mil vezes sem apresentar defeitos – um número muito superior aos dos testes de laptops, que têm suas dobradiças testadas entre 20 e 30 mil aberturas e fechamentos.

Não sabemos exatamente como será a dobradiça da Apple, mas uma patente registrada recentemente pela empresa, descrita pelo Patently Apple, pode dar algumas dicas. No registro, os engenheiros da Maçã descrevem um modelo do componente que permitiria ao iPhone ser dobrado em ângulos infinitos – isto é, desde totalmente fechado, como um livro, até totalmente aberto, com uma tela circundando todo o aparelho.

