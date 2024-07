Geral A base de apoio do presidente dos Estados Unidos, em sua luta pela reeleição, começou a desmoronar

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Democratas dizem que Joe Biden deveria se retirar da campanha. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A base de apoio do presidente Estados Unidos, Joe Biden, entre os principais democratas do Capitólio começou a desmoronar, quando ao menos seis importantes lideranças democratas da Câmara disseram em particular aos colegas que ele deveria se retirar da corrida presidencial em meio a preocupações crescentes sobre sua idade e capacidade de vencer a reeleição.

Durante uma reunião virtual privada, os democratas da Câmara – todos membros seniores de comitês poderosos – discutiram como usar sua influência coletiva para convencer Biden de que ele tinha poucas chances de derrotar o ex-presidente Donald Trump, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com a discussão confidencial, incluindo três que estavam presentes. Todas insistiram no anonimato para discuti-la.

O consenso durante a sessão, que foi convocada pelo Deputado Hakeem Jeffries, Democrata de Nova York e líder da minoria, foi que uma mudança no topo da chapa era necessária para preservar as chances do partido de manter a Casa Branca e prevalecer na luta pelo controle do Congresso, disseram as pessoas.

Entre os que disseram explicitamente que Biden deveria encerrar sua candidatura estavam os deputados Jerrold Nadler, de Nova York, o principal democrata do Comitê Judiciário; Adam Smith, de Washington, o principal membro do Comitê de Serviços Armados; Mark Takano, da Califórnia, o principal democrata do Comitê de Assuntos de Veteranos; e Joseph D. Morelle, de Nova York, o principal democrata do Comitê de Administração da Câmara.

Um quinto democrata, o deputado Jim Himes, de Connecticut, democrata em posição de destaque no Comitê de Inteligência, também expressou incerteza sobre o caminho a ser seguido por Biden. Um sexto, a deputada Susan Wild, da Pensilvânia, membro graduado do Comitê de Ética, disse em uma declaração após a sessão que ela havia “expressado as mesmas preocupações que os americanos em todo o país estão enfrentando, sobre a elegibilidade do presidente Biden”, acrescentando que o “processo difícil” pelo qual os democratas estão passando para determinar o melhor caminho a seguir deve ser feito de forma confidencial.

Vários participantes da reunião se recusaram a comentar sobre a discussão. Um dos participantes, o deputado Don Beyer, da Virgínia, emitiu uma declaração em seguida, afirmando: “Eu apoio o presidente Biden”. Outro, o representante Richard E. Neal, de Massachusetts, o principal democrata do Comitê de Formas e Meios, chamou Biden de “líder visionário” nas mídias sociais, acrescentando: “Vamos continuar com isso”.

Um funcionário da campanha de Biden apontou para a insistência anterior do presidente de que ele permaneceria na corrida e observou que muitos democratas importantes expressaram apoio público a ele nos últimos dias, incluindo os líderes e membros importantes do Congressional Black Caucus e do Congressional Hispanic Caucus, grupos críticos na Câmara.

Mas em privado, as preocupações só aumentaram. Jeffries convocou a reunião, que incluiu apenas os membros do comitê de classificação, como uma sessão de escuta para obter informações de todos os diretórios democratas sobre a candidatura de Biden, à medida que os democratas avaliam o quão agressivos e públicos querem ser sobre as preocupações diante da postura desafiadora do presidente de que apenas a “intervenção divina” poderia forçá-lo a sair da corrida.

Em vez de iniciar a reunião com uma convocação para apoiar a candidatura de Biden, Jeffries e outros líderes permaneceram em silêncio enquanto os legisladores se revezavam para compartilhar suas dúvidas sobre a viabilidade do presidente. Alguns disseram que seus eleitores acreditavam que o presidente deveria se retirar, enquanto outros disseram que eles mesmos achavam que ele deveria.

A decisão de Jeffries de realizar a reunião em um momento de pânico crescente nos altos escalões de sua bancada foi notável por si só; ao permitir que os democratas tivessem a chance de expor em particular dúvidas tão profundas, ele deixou Biden com pouca escolha a não ser reconhecer as preocupações em seu próprio partido que ele até agora ignorou.

Isso refletiu a posição em que muitos democratas do Congresso estão ao voltarem para Washington após um recesso de uma semana para enfrentar questões sobre a viabilidade de Biden como candidato e suas próprias chances de manter o Senado e reconquistar a Câmara em novembro.

Eles querem dar a Biden espaço para sair da corrida em seus próprios termos antes de fazer qualquer apelo explícito para que ele o faça. Mas os democratas também estão cientes de que pode não haver nenhuma maneira, a esta altura, de provar aos eleitores que ele não está velho demais para a tarefa de derrotar Trump – e há uma impaciência crescente que pode transformar declarações privadas em apelos mais públicos para que Biden se afaste. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/a-base-de-apoio-do-presidente-estados-unidos-joe-biden-em-sua-luta-pela-reeleicao-comecou-a-desmoronar/

A base de apoio do presidente dos Estados Unidos, em sua luta pela reeleição, começou a desmoronar

2024-07-08