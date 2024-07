Geral Brasileira é encontrada morta em rodovia nos Estados Unidos; família pede ajuda para trazer corpo de volta ao País

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A vítima, identificada como Suzan Christian Barbosa Ferreira, estava às margens de uma rodovia e sem roupas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma brasileira, de 42 anos, foi encontrada morta, na zona rural de Detroit, nos Estados Unidos. A vítima, identificada como Suzan Christian Barbosa Ferreira, estava às margens de uma rodovia e sem roupas.

A família dela mora em Pedro Leopoldo, na Grande BH, e pede ajuda para trazer o corpo ao país. Segundo os parentes, a principal suspeita da polícia é a de crime sexual.

Ao portal de notícias G1, a irmã de Suzan contou que a mulher foi para os EUA há aproximadamente um mês e chegou a ficar desaparecida durante uma semana, até ser achada no último domingo (30). Ela trabalhava com importação e viajou sozinha a negócios.

“Era a única [das irmãs] que tinha visto, por isso que fez a viagem. Não tinha desavenças no Brasil, não usava drogas. A gente só sabe que foi um crime sexual, porque ela foi encontrada nua”, disse Roberta Barbosa Ferreira.

De acordo com familiares, a polícia americana começou a investigar o caso. No entanto, ainda não há informações sobre o que aconteceu com Suzan.

“A última mensagem foi quando ela disse que estava num hotel e estava cansada, que iria tomar banho e descansar. Ela não mencionou que sairia. Os investigadores da polícia nos EUA não passaram informações sobre possíveis motivações, porque lá a investigação dura entre quatro e cinco semanas”, explicou a irmã.

A brasileira deixou uma filha, de 15 anos, e um filho, de 5.

Irene Maria Barbosa, mãe de Suzan, desabafou durante entrevista à TV Globo, nessa segunda-feira (8).

“É uma dor que eu não sei explicar. Nós duas éramos como duas irmãs, gente. Ela fazia muita coisa por mim. Quando eu estava doente, ela me levava pro médico. Era uma menina muito boa, coração muito bom, ajudava as pessoas, era muito querida”, disse.

Para Irene, foi injusta a forma como a filha morreu.

“Ela era muito guerreira, não merecia passar por isso”, desabafou.

Enterro no Brasil

A família pede ajuda financeira para trazer o corpo da vítima ao Brasil. Conforme os parentes, os gastos com o transporte devem ficar em torno de R$ 100 mil.

“Os custos para trazer o corpo são altos e nossa família não dispõe desses recursos”, afirmou Roberta.

Por nota, o Itamaraty informou que “tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais e com os familiares da cidadã brasileira, para prestar a assistência consular cabível”. Em relação aos traslado do corpo, o órgão afirmou que, por lei, o transporte não por ser custeado com recursos públicos. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileira-e-encontrada-morta-em-rodovia-nos-estados-unidos-familia-pede-ajuda-para-trazer-corpo-de-volta-ao-pais/

Brasileira é encontrada morta em rodovia nos Estados Unidos; família pede ajuda para trazer corpo de volta ao País

2024-07-08