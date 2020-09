Rio Grande do Sul A BR-290 terá bloqueios diários ao trânsito nesta semana, por causa de içamentos da ponte móvel do Guaíba

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Medida se repetirá todos os dias, avisa a empresa concessionária. (Foto: Divulgação/CCR-ViaSul)

Entre esta terça-feira (8) e o próximo sábado (12), estão previstos pelo menos dois içamentos diários no vão móvel da ponte do Guaíba, quilômetro 97 da rodovia BR-290 (Zona Norte de Porto Alegre). Com isso, serão realizados bloqueios ao tráfego de veículos na região, em ambos os sentidos da estrada. A concessionária CCR-ViaSul informa que a medida é motivada por serviços de manutenção.

As operações excepcionais, sem passagem de embarcação, acontecerão uma em cada turno do dia, às 10h e 13h, sempre que não forem feitos os içamentos tradicionais (com embarcação), conforme programação da Praticagem da Lagoa. Quando esse tipo de operação estiver agendada, os trabalhos serão realizados de forma concomitante, sem a necessidade de operação-extra no respectivo turno.

Já para os dias 8, 9, 11 e 12, estão previstos içamentos de 4 metros, com bloqueio de trânsito cuja duração aproximada é de 10 minutos. Para o dia 10, por sua vez, está prevista uma operação de 20 metros, com interdição do tráfego ao longo de um período em torno de 20 minutos.

“As operações foram alinhadas previamente com a PRF [Polícia Rodoviária Federal]”, relata a CCR-Viasul, orientando os usuários para que fiquem atentos aos bloqueios de tráfego na área de intenso fluxo de veículos. As previsões de içamento são comunicadas diariamente no site www.ccrviasul.com.br ou por meio do canal telefonônico para informações e emergências – o número é 0-800-000-02-90.

Feriadão

Na noite de sexta-feira e manhã deste sábado, as saídas de Porto Alegre e outras estradas do Rio Grande do Sul receberam um fluxo intenso de veículos, devido à demanda gerada em direção ao Interior e Litoral pelos cidadãos que optaram por emendar o fim de semana com o feriado nacional da Independência, celebrado nesta segunda-feira (7).

Nada que se compare, entretanto, ao movimento tradicional gerado em ocasiões desse tipo. Mais de 20 mil carros cruzaram o pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na BR-290, rumo às praias gaúchas. Segundo a CCR-ViaSul, que administra a rodovia, o movimento de veículos era normal entre a tarde e a noite deste sábado, marcado pela ocorrência de chuva na maior parte do Estado.

Já a Estação Rodoviária da Capital registrou movimentação similar à verificada no segundo fim de semana de agosto, devido ao Dia dos Pais. A estimativa é de que aproximadamente 11 mil pessoas tenham embarcado para cidades do Litoral e Interior gaúchos, muitas delas com passagem de volta só para a segunda-feira. Desta vez, o volume de passageiros ficou em 25% do normal para o Sete de Setembro.

(Marcello Campos)

