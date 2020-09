Rio Grande do Sul Brigada Militar retoma seleção de técnicos de enfermagem e convoca candidatos para exame de saúde

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Serão selecionados 145 profissionais para atuar nos hospitais de Porto Alegre e Santa Maria. (Foto: Divulgação/BM)

A Brigada Militar retomou o andamento da seleção de 145 soldados temporários, nível médio, no cargo de técnico de enfermagem, com 120 vagas para a capital e 25 para Santa Maria. O ingresso desses profissionais será importante para reforçar as equipes dos Hospitais da Brigada Militar (HBM) nas duas cidades, que têm realizado o atendimento a todos os servidores da Segurança Pública nesse momento excepcional de enfrentamento à Covid-19.

O processo seletivo foi lançado em janeiro, mas paralisou em razão das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Agora, o Diário Oficial do Estado (DOE) publicou o edital de convocação para exame de saúde de 1.533 candidatos.

Os concorrentes deverão comparecer no Centro Clínico do HBM da Capital (Rua Doutor Castro de Menezes, 245, bairro Vila Assunção, em Porto Alegre) entre os dias 22 e 25 de setembro, no horário indicado no cronograma do edital.

A recepção será escalonada em turmas de 50 candidatos a cada hora, respeitando os protocolos de distanciamento controlado para evitar aglomerações e prevenir a contaminação pela Covid-19. Todos devem chegar ao local com uma hora de antecedência, portando documento de identidade com foto, além dos exames e laudos relacionados nos itens 7.2.4.1 e 7.2.4.2 do edital de abertura da seleção, trajando sunga (se do sexo masculino) ou biquíni (se do sexo feminino) por baixo das vestes e utilizando máscara de proteção contra o coronavírus. Não haverá prejuízo quanto aos exames e laudos já realizados que deveriam ser apresentados na última convocação.

A seleção para os técnicos de enfermagem tem cinco etapas na fase inicial: exames de saúde, de aptidão física e avaliação psicológica – de caráter eliminatório –, além de prova de títulos e entrevista técnica – de caráter classificatório. Na fase intermediária, é feita a investigação social do candidato e comprovação das condições de inscrição. A fase final é a realização do Curso de Adaptação de Praças de Saúde Temporário (PST).

A contratação será pelo prazo de dois anos, podendo haver prorrogação por, no máximo, mais dois. Os servidores temporários ficarão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e, no que couber, sujeitam-se às normas aplicáveis aos integrantes da BM. A carga-horária semanal de trabalho é de 40 horas.

Além da seleção para os cargos de nível médio, foi lançado em janeiro processo para contratação de oficiais temporários para o quadro de saúde da instituição, com vagas para 16 médicos e 29 enfermeiros para atuação em Porto Alegre e Santa Maria.

Esse processo também chegou a ser suspenso em razão da pandemia, mas foi retomado em abril com a convocação para o exame de saúde. No momento, que segue o mesmo ciclo do concurso de nível médio, está na etapa de avaliações psicológicas.

