Política A briga pelo cargo de presidente da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Hugo Motta disse estar confiante que o PT vai caminhar ao seu lado na disputa pelo comando da Casa. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Hugo Motta está negociando para que, em breve, tanto o PSB quanto o PDT, que meses atrás haviam sinalizado apoio a Elmar Nascimento, declarem que vão marchar com sua candidatura à presidência da Câmara.

Diz um articulador graúdo do time de Motta: “As conversas estão caminhando muito bem. É uma questão de tempo.” (Elmar contesta essa possibilidade: “Tem mais de um mês que o Arthur (Lira) está tentando ampliar o apoio do meu adversário; e não fez porque não conseguiu o apoio de ninguém”)

Já com o PT, uma das pedras de toque de Motta é repetir que com ele na presidência da Câmara o partido de Lula pode cobrar mais do que cobra de Arthur Lira.

Por que? Eis o que Motta tem dito aos deputados petistas:

“Quando vocês apoiaram o Arthur, a candidatura dele já estava consolidada. De mim, o PT poderá cobrar mais.”

As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Confiança

Hugo Motta disse, nessa segunda-feira (21), estar confiante que o PT vai caminhar ao seu lado na disputa pelo comando da Casa. A eleição para troca de presidente no Legislativo é só em fevereiro do ano que vem, mas a busca por apoio está intensa, apesar de disputar atenção com o segundo turno das eleições municipais.

Motta é o candidato à presidente da Câmara que tem o apoio de Arthur Lira, deputado que ocupa o cargo atualmente. Na declaração dada a jornalistas ao chegar na abertura da abertura da 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, em São Paulo (SP), Motta disse que ter o apoio dos petistas “é muito importante”.

“O PT, depois do PL, é o maior partido da Casa, então tem uma importância muito grande nessa construção nossa e temos confiança de que o PT caminhará conosco. É claro que nós temos que respeitar o tempo de cada partido”, declarou o favorito de Lira.

Motta também afirmou que está intensificando o diálogo com deputados individualmente e com presidentes de partidos.

“Vamos intensificar essas conversas. Brasília ainda está um pouco vazia por causa das eleições municipais, mas aí na volta na semana que vem, vamos intensificar esses contatos para que possamos cada vez mais consolidar nossa candidatura à presidência da Casa”, disse.

Além de Motta, os líderes do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), e do PSD, deputado Antonio Brito (BA), também são candidatos ao comando da Câmara. Elmar se aliou a Brito depois de ser preterido por Lira na disputa. O combinado entre os dois é que o que tiver menos força vai apoiar o que tiver mais forte na reta final da disputa.

