Guerra dos dossiês e "fritura" marcam nova etapa de disputa por vagas no Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Lula dá sinais de que vai levar um tempo para definir a indicação dos próximos dois ministros do STJ. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá sinais de que vai levar um tempo para definir a indicação dos próximos dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), começou nos bastidores de Brasília uma segunda etapa da acirrada disputa: uma guerra de dossiês para convencer o Palácio do Planalto de que um ou outro candidato não deve ser escolhido.

Pelo menos duas postulantes à vaga se tornaram sido alvo de tentativas de fritura e de dossiês distribuídos por inimigos políticos, segundo relatos obtidos pela equipe da coluna: as desembargadoras Marisa Santos e Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e do TRF-1, respectivamente.

As duas figuram nas listas tríplices após uma bem sucedida articulação nos bastidores do presidente do STJ, Herman Benjamin, e da ala feminina da Corte, para garantir a presença de candidatas mulheres fortes na disputa.

Os dossiês reúnem informações como acusação de assédio e antigas decisões judiciais. O material chegou nos últimos dias a auxiliares do presidente da República pelas mãos dos diferentes grupos interessados nas vagas de ministro.

Um dos compilados é sobre Marisa Santos, ex-presidente do TRF-3 e um dos principais alvos de campanha negativa nos bastidores. O material reúne uma série de matérias jornalísticas, de 2008, sobre uma acusação de assédio moral contra Marisa.

À época, a desembargadora se tornou alvo de uma reclamação apresentada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Estado de São Paulo (Sintrajud), que a acusou de chamar servidores do tribunal de “idiotas”, “imbecis” e “péssimos” numa reunião a portas fechadas.

