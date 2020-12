Geral A Brigada Militar monitora a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina por causa do assalto em Criciúma

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Policiais atuam em conjunto para monitorar a divisa entre os dois Estados. (Foto: BM-RS)

Após uma madrugada de violência em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, a Brigada Militar no Rio Grande do Sul informou que está atuando em apoio à PM (Polícia Militar) catarinense e disse que reforçou o monitoramento na divisa entre os dois Estados.

Por volta das 23h50min de segunda-feira (30), criminosos com armas pesadas, munições de diferentes calibres, explosivos e coletes balísticos assaltaram uma agência bancária de Criciúma e efetuaram diversos disparos na área central e no 9º Batalhão de Polícia Militar da cidade. As ações criminosas se estenderam pela madrugada de terça-feira (1°) e provocaram terror na cidade. Reféns foram usados como escudos humanos, e os suspeitos fizeram bloqueios em vários pontos da cidade para frear a reação policial. A ação durou mais de uma hora.

A atuação criminosa resultou em duas pessoas alvejadas, um vigilante e um policial militar, que foi atingido no abdômen. Ele passou por cirurgia e a PM de Santa Catarina informou nesta quarta-feira (2) que o soldado Jeferson Luiz Esmeraldino, 32 anos, seguia internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em observação.

Os veículos utilizados no crime foram encontrados em um milharal e apresentavam manchas de sangue, indicando que criminosos também foram alvejados pelos policiais.

Na terça, foram presas quatro pessoas que fizeram o recolhimento de parte das cédulas de papel que ficaram jogadas na rua a explosão do cofre do banco. Com eles, foram localizados cerca 810 mil reais. Conforme a Polícia Militar, 10 veículos utilizados na ação foram encontrados na localidade de Picadão, no município de Nova Veneza, na manhã desta terça. Também foi apreendido material explosivo estimado em 230 quilos, do tipo Melaton.

Além dos policiais catarinenses, há contatos e mobilização com as polícias de outros Estados, como do Rio Grande do Sul e Paraná, e com a Secretaria Nacional de Segurança, para a união e integração de esforços na ação policial no Sul do Estado.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que trabalha com várias linhas de investigação referentes ao assalto ao Banco do Brasil. A investigação é coordenada pela Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), sob o comando do Delegado de Polícia Anselmo Cruz.

“Estamos trabalhando intensamente, em fase de reunião de informações, vestígios, indícios. Há várias linhas de trabalho e uma série de diligências sendo realizadas com o apoio de colegas de especializadas da DEIC e de várias unidades policiais de Santa Catarina, além da integração com policiais de outros Estados”, ressalta o Diretor da DEIC, Delegado de Polícia Luis Felipe Fuentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral