Colunistas A Busca? Ah se eu soubesse!

Por Gil Kurtz | 6 de dezembro de 2024

Não duvide de sua competência. Não jogue a toalha. É o que alguns querem. Não é o que você quer. Foto: Reprodução

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O título desse artigo não diz tudo, ou melhor, diz um pouco sobre uma reflexão eterna para quem empreende. Melhor para tudo e, que se renovou ao devorar um livro em algumas horas no último final de semana. Mais que isso. Me proporcionou o pensar, sublinhar e meditar. De como podemos, sempre, iniciar uma transformação. No universo empreender o verbo buscar é conjugado todo o santo dia.

Neste e em outros: despertar, acordar, sonhar, realizar, colher, perder, renascer, vencer e novamente despertar para todos conjugar. Não necessariamente nessa ordem. Ao ler as 23 palavras da autobiografia do empresário Jorge Gerdau, autor do livro A Busca, uma referência mundial em temas como gestão, qualidade, competitividade, inovação, educação social, governança corporativa e liderança, emergiram algumas lembranças da minha modesta trajetória empreendedora. Entre elas:

Ouvi, certa vez, que talento não é suficiente.

Ouvi também que dedicação, sozinha, não basta.

E que sonhar, por si só, é apenas um devaneio.

Além disso, disseram que reunir esses três ingredientes é quase impossível.

Somente talento não resolve tudo, embora seja, sem dúvida, um componente maravilhoso.

A dedicação, não resta dúvida, é um elemento vital. Renovei minha convicção. Como já foi dito: ela representa 80% do caminho para realizar um sonho.

Portanto, se está aberto, pensando ou conjugando o verbo buscar, vale muito ler A Busca.

Como estamos na fase pré-virada de ano, é um período propicio, tanto para nossa agenda pessoal como empresarial, que não basta apenas pensar, assistir, desistir, se indignar. Que é vital investir nas nossas concepções e agradecer as decepções.

Para finalizar: ah, se eu soubesse, não é uma expressão para desculpar o nosso eventual não buscar. Nos seus ingredientes para o novo ano vale adicionar alguns já receitados: não ao determinismo. Não duvide de sua competência. Não jogue a toalha. É o que alguns querem. Não é o que você quer. Para finalizar vale muito ler A Busca, pois, como escreveu o autor: “é a inquietação que leva a busca”.

Gil Kurtz é diretor da KG Consultoria, vice-presidente do Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor, conselheiro da ADVB RS e AJE POA.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

