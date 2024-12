Colunistas Crise no financiamento imobiliário: impactos jurídicos e financeiros

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A conquista da casa própria continua sendo um dos maiores sonhos do brasileiro. Ser proprietário de um imóvel é mais do que uma realização pessoal: é adquirir um bem durável para o futuro e, muitas vezes, um investimento seguro.

A aquisição de imóveis, no entanto, envolve não apenas considerações financeiras, mas também emocionais. A visita a uma casa ou apartamento pode gerar a sensação de que aquele é o imóvel ideal, o último ou único que se pode adquirir.

Muitas vezes, essa decisão é tomada com a crença de que, ao ser financiada por uma instituição bancária, a transação se torna segura. No entanto, é exatamente nesse ponto que surgem as maiores dores de cabeça. O ato de assinar uma Promessa de Compra e Venda, na expectativa de obtenção de financiamento, pode gerar a falsa aparência que a transação será tranquila.

Contudo, muitas vezes, essa confiança cega acaba levando o comprador a não perceber plenamente as implicações jurídicas que pode sofrer, principalmente em momentos de alteração nas condições de crédito e no mercado imobiliário. Neste contexto, a emoção pode prejudicar a tomada de decisões e gerar prejuízos financeiros.

Recentemente, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) da Caixa Econômica Federal passou por mudanças significativas, afetando diretamente as condições para a obtenção de financiamentos. O banco reduziu o limite de crédito concedido de 80% para 70% no Sistema de Amortização Constante (SAC) e de 70% para 50% no Sistema de Amortização Price. Além disso, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) do Espírito Santo informou que, atualmente, há R$ 20 bilhões em pedidos de financiamento aguardando análise da Caixa.

Essas mudanças, implementadas, em novembro deste ano, ocorreram de forma antecipada e geraram dois efeitos principais: por um lado, houve uma escalada nas taxas de juros pelos bancos privados, devido à alta demanda por crédito; por outro, muitos compradores que já haviam assinado promessas de compra e venda se veem em uma situação difícil, com cláusulas de multa por atraso na obtenção do financiamento e/ou na rescisão do contrato, decorrentes das novas condições.

Neste novo cenário, as promessas de compra e venda precisam ser analisadas com maior cautela. É essencial considerar as restrições extraordinárias de crédito e as condições de financiamento em vigor. Além disso, deve-se levar em conta as negociações e o impacto das alterações nas regras de financiamento, que podem afetar diretamente a capacidade de cumprir os prazos acordados.

Embora o Judiciário ainda não tenha uma posição definitiva sobre como tratar essas questões em tempos de restrição de mercado, é fundamental que as partes envolvidas repensem a relação entre emoção e negócios. No mundo imobiliário, onde os contratos são juridicamente vinculantes, a razão deve sempre prevalecer sobre a paixão.

Daiana Staudt é advogada e negociadora com experiência de 20 anos no mercado imobiliário.

daiana@staudtadvocacia.com.br

