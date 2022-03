Porto Alegre A cada cinco chamados ao Samu de Porto Alegre, um é por engano

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

No primeiro semestre deste ano, os enganos representaram 20,84% do total de telefonemas ao Samu Foto: Cristine Rochol/PMPA Ao entrar em contato, é importante saber que o serviço atende situações envolvendo risco de morte. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Das 17.707 chamadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre ao longo do mês de fevereiro, 3.932 foram por engano, o que representa 22%. Ou seja: em média, uma a cada cinco solicitações. A estatística foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira (14).

O número total de ligações foi menor na comparação com janeiro (20.475), das quais 4.068 (19,8%) não eram demandas relacionadas ao serviço. Na avaliação das autoridades municipais, trata-se de índice alto e que representa um desafio constante para as equipes de regulação e assistência.

Das solicitações feitas em fevereiro, apenas 7.052 (40%) viraram atendimentos. Os outros 60% se dividiram em 3.932 (22%) ligações por engano, 2.653 (15%) pedidos de informações fora do contexto de urgência e emergência em saúde, 1.920 (10,8%) ligações interrompidas, 824 (4,6%) trotes, 762 (4,3%) chamadas repetidas (quando mais de uma pessoa liga para relatar o mesmo fato) e, por fim, 495 (2,8%) pedidos fora da área de abrangência do Samu.

“Ao entrar em contato com o serviço, é importante saber que o Samu atende situações de risco de morte”, reitera a prefeitura. “Para outras informações não relacionadas ao tema, o 192 não deve ser acionado, pois isso pode prejudicar o atendimento de quem realmente precisa”.

Aplicativo

Desde dezembro, é possível acionar o serviço por meio de aplicativo para celular, o “Chamar 192”, disponível nos sistemas Android e IOS. Após baixar a ferramenta, o cidadão deve fazer um cadastro informando os dados solicitados, que ficarão à disposição da telefonista para ligações futuras, o que agiliza o atendimento.

Confira, a seguir, algumas orientações básicas sobre como utilizar o Samu de forma adequada:

– Confirme se outra pessoa já não realizou o chamado para o 192.

– Diga ao telefonista o endereço completo, indicando pontos de referência (escolas, cruzamentos, supermercados, igrejas, etc.).

– Não desligue a ligação. Você falará com um médico em seguida.

– Diga seu nome e o que está vendo. Responda com calma às perguntas do médico.

– Em caso de acidente de trânsito, indique quantas vítimas há no local e se existe alguém preso no interior do veículo. Siga os conselhos do médico enquanto aguarda a chegada do socorro. Peça para outra pessoa sinalizar para a ambulância quando o veículo estiver chegando ao local.

– Qualquer nova informação, ligue novamente para o 192 e relate as mudanças ocorridas.

Números de emergência

– Bombeiros – 193.

– Brigada Militar – 190.

– Defesa Civil – 199.

– EPTC – 118.

– Fala Porto Alegre – 156.

– Polícia Civil – 197.

– Polícia Rodoviária Federal – 191.

– Polícia Federal – 194.

– Samu – 192.

(Marcello Campos)

