O levantamento foi feito pelo portal Covid-19 Brasil, que é gerenciado por uma equipe de cientistas de diversas instituições nacionais e tem como base dados do Ministério da Saúde. Dos mais de 96 mil casos confirmados da doença até então, cerca de 72,3 mil pacientes foram internados.

A maior parte das internações por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) se concentrou em pacientes na casa dos 50 anos ou menos, com mais da metade de todas as confirmações.

O relatório apresentado pelos cientistas do portal Covid-19 Brasil alerta também para o alto número de internações em pacientes de até 5 anos, que são 12% do total. O número é o maior entre os internados com menos de 20 anos.