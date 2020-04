Economia A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta mais 1 bilhão e 200 mil reais da primeira parcela do auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Pagamento é referente à primeira parcela do auxílio emergencial. (Foto: Marcello Casal Jr./Abr)

A Caixa Econômica Federal informou que pagará nesta sexta-feira (24) mais R$ 1,2 bilhão da 1ª parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão do total de pessoas elegíveis ao benefício, que se inscreveram pelo site e aplicativo. Os recursos, que já foram disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, poderão ser acessados neste sábado (25).

Até a noite desta quinta-feira (23), 45,9 milhões de cidadãos já haviam se cadastrado para receber o benefício. A Caixa informou que, desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600, até as 9h da quinta-feira (23) já creditou R$ 23,5 bilhões para 33,2 milhões de brasileiros.

São três calendários de pagamento diferentes: um para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa; um segundo para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; e um terceiro para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família.

Para quem receber via poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro começarão a ser liberados a partir do dia 27. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente.

Veja o calendário por grupos

1. Inscritos no aplicativo e site

A primeira parcela para esses beneficiários começou a ser paga em 14 de abril. Os pagamentos são feitos em até cinco dias úteis após o cadastro. Muitos beneficiários, no entanto, reclamam de atraso nos pagamentos e afirmam que esse prazo não vem sendo cumprido.

Para a segunda parcela, a Caixa chegou a anunciar a antecipação do pagamento, mas o Ministério da Cidadania informou que o governo não seria possível antecipar. O calendário original prevê pagamento nas seguintes datas:

– 27 de abril para nascidos de janeiro a março

– 28 de abril para nascidos de abril a junho

– 29 de abril para nascidos de julho a setembro

– 30 de abril para nascidos de outubro a dezembro

A terceira e última parcela está programada para maio:

– 26 de maio para nascidos de janeiro a março

– 27 de maio para nascidos de abril a junho

– 28 de maio para nascidos de julho a setembro

– 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

2. Bolsa Família

-Segunda-feira (20): 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 3

-Quarta-feira (22): 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

-Quinta-feira (23): 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

-Sexta-feira (24): 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

-Segunda-feira (27): 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

-Terça-feira (28): 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

-Quarta-feira (29): 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

-Quinta-feira (30): 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

3. Inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

Para os inscritos no CadÚnico e que não fazem parte do programa Bolsa Família, a Caixa já creditou, entre os dias 14 e 17, R$ 6,3 bilhões para 9,3 milhões de brasileiros. Foram abertas mais de 6,4 milhões de contas do tipo poupança social para esse público.

Conta poupança digital

A Caixa está abrindo automaticamente contas de poupança digitais para os beneficiários considerados aptos a receber o auxílio emergencial e que não tenham outra conta bancária nem sejam beneficiários do Bolsa Família.

Os que receberem o crédito por meio da conta digital poderão efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias. Além disso, podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. A conta é isenta de tarifas.

O acesso à conta é feito pelo aplicativo CAIXA Tem, que pode ser baixado na loja de aplicativos dos smartphones.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia