Valeixo foi superintendente da PF no Paraná durante a Lava-Jato. (Foto: EBC)

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Maurício Leite Valeixo, foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (24). A exoneração ocorreu “a pedido”, segundo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e publicado no Diário Oficial da União.

Na quinta-feira (23), Moro teria dito ao presidente que pediria demissão se Valeixo fosse demitido, segundo informações divulgadas pela imprensa nacional. Oficialmente, o Ministério da Justiça nega que Moro tenha chegado a pedir demissão.

Ainda não foi nomeado um substituto para Valeixo no comando da PF. Valeixo foi superintendente da PF no Paraná durante a Lava-Jato, quando Moro era juiz federal responsável pelos processos da operação na primeira instância. O ministro anunciou a escolha de Valeixo para comandar a PF em novembro de 2018, antes mesmo da posse do governo Bolsonaro.

Ao escolher Moro para o cargo de ministro da Justiça, em 2018, Bolsonaro havia prometido “carta-branca”, de maneira que o trabalho do ex-juiz não sofresse interferências. Mas, desde então, Bolsonaro e Moro acumulam algumas divergências – uma delas em relação ao comando da PF.