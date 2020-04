A determinação é do ministro Celso de Mello. (Foto: TV Justiça)

A determinação é do ministro Celso de Mello

O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, na quinta-feira (23), que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), preste informações, no prazo de dez dias, sobre um pedido de impeachment feito no fim de março por um grupo de advogados contra o presidente Jair Bolsonaro.

Esse mesmo grupo de advogados recorreu ao STF para obrigar Maia a analisar o pedido de impeachment – pela Constituição, cabe à Câmara autorizar o procedimento para verificar se houve crime de responsabilidade do presidente.