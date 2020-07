A Caixa Econômica Federal vai lançar um novo produto de crédito às pessoas físicas que usará o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia, informou há pouco o vice-presidente de Varejo da Caixa, Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa. “Será um produto inovador”, afirmou.

Ele participou da entrevista de divulgação do boletim MacroFiscal, que abordou as medidas adotadas pelo governo para minorar os efeitos da pandemia sobre a economia. O vice-presidente da Caixa informou ainda que o banco também aderirá à concessão de crédito para empresas via maquininhas de cartão.