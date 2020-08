Para os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem fazer o saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Beneficiários que tiveram as contas bloqueadas por indícios de fraudes devem se dirigir a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário.

O banco reforça que os recursos do saque emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app.

A Caixa orienta ainda os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais para serviços como habitação, financiamentos, pagamentos e consulta de FGTS e INSS.

Pagamento do PIS

A Caixa Econômica iniciou hoje o pagamento do abono salarial 2020/2021 para os trabalhadores nascidos em agosto que ainda não receberam por meio de crédito em conta. Os valores podem er sacados com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências. Mais de 736 mil trabalhadores nascidos em agosto têm direito ao saque, com um montante total de cerca de R$ 568 milhões em recursos disponibilizados.

O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2019. Depois dos aniversariantes de agosto, os próximos serão os nascidos em setembro, a partir do dia 15 de setembro e, em 10 de outubro, os nascidos neste mês.

Vale lembrar que tem direito quem está inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, vinculados à entidades e empresas privadas.

Prova de vida

A prova de vida do INSS pelo celular vai começar na quinta-feira (20) em todo o País. Prometida no ano passado, o projeto-piloto finalmente vai sair do papel. E como será essa “modernidade”?

De acordo com o Instituto, neste primeiro momento funcionará um projeto-piloto de reconhecimento facial e das digitais com 500 mil segurados e somente depois, caso o projeto seja comprovadamente eficaz, será estendido a todo País.

E quais segurados vão participar neste primeiro momento?

De acordo com o INSS, serão escolhidos os que já deveriam ter feito prova de vida, que tenham carteira de motorista e título de eleitor. Pois serão utilizados os dados que constam na base do Departamento Nacional de Trânsito e do Tribunal Superior Eleitoral para validar a identidade do segurado. E também é importante ter um smartphone com câmera digital e acesso à internet.

Os segurados chamados para esse projeto serão convidados pelo instituto via mensagens enviadas pelo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 e por e-mail. Os que participarem não precisarão fazer o recadastramento no banco, informou o INSS.