A campanha do agasalho de Porto Alegre foi encerrada oficialmente com recorde de doações

A campanha municipal do agasalho realizada neste ano em Porto Alegre chegou ao fim nesta sexta-feira (14) com a maior arrecadação da série histórica da campanha: 414.732 doações recebidas. Apesar do encerramento da mobilização, as roupas, cobertores, calçados e alimentos ainda podem ser entregues – em bom estado – na Central de Triagem, localizada na avenida Taquara, 579 (bairro Petrópolis) das 9h às 17h.

Por causa das diretrizes de prevenção ao coronavírus, os donativos passam por uma quarentena de 14 dias antes de serem triados, embalados e distribuídos. A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) já distribuiu mais de 210 mil agasalhos para 240 instituições – as entregas seguirão sendo realizadas, agora por meio do Programa de Proteção Social.

A campanha contou com 89 pontos de coleta de 37 parceiros e algumas ações e doações especiais. Já a organização ficou a cargo do gabinete da primeira-dama do Município, Tainá Vidal.

Outro diferencial foi a montagem de drives-thrus para receber as doações. Dentre os contemplados estão entidades cadastradas, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDIs (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), além de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Histórico de arrecadações

– 2020: 414 mil peças;

– 2019: 356 mil peças;

– 2018: 257 mil peças;

– 2017: 253 mil peças;

– 2016: 190 mil peças.

Outras iniciativas

Além da prefeitura da Capital gaúcha, o governo do Rio Grande do Sul realiza a sua própria campanha do agasalho, com apoio logístico Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e prefeituras, apenas para mencionar alguns exemplos.

Em diversas cidades, têm sido realizados nos últimos meses “drive-thrus” (ação em que é possível deixar a doação sem descer do veículo) e outras iniciativas. Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Doações da Defesa Civil Estadual, por meio do telefone (51) 3288-6781 ou no site oficial www.estado.rs.gov.br.

Entidades representativas também fazem a sua parte. É o caso do Sinpro-RS (Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, que colocou em prática uma campanha para arrecadação de dinheiro, alimentos não perecíveis, agasalhos e produtos de higiene para comunidades carentes durante a pandemia de coronavírus. As contribuições podem ser feitas na sede da entidade ou pela internet. Mais detalhes em www.sinprors.org.br.

Quem também se engajou foram os clubes da Dupla Grenal e representantes da comunidade judaica, por meio das organizações B’nai B’rith (Filhos da Aliança), Wizo, Na’Amat e Federação Israelita do Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)