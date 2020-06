Saúde A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

A vacina não protege contra o novo coronavírus. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe acaba nesta terça-feira (30). A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. A meta era vacinar 90% dos grupos prioritários.

Conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, foram 46.580.163 de doses aplicadas, com cobertura vacinal de 87,79%.

Em Porto Alegre, até a semana passada, alguns grupos prioritários ainda não haviam alcançado 50% da meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde. A chamada vale para crianças de seis meses a menores de seis anos, que receberam 39.457 doses (48,60% da meta), gestantes (5.305 ou 42,45% da meta) e puérperas (mulheres que tiveram bebês há até 45 dias), nas quais foram aplicadas 900 doses (45% da meta). O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar 81,2 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas.

Já pessoas com doenças crônicas como diabetes, asma, hipertensão e cardiopatias receberam 129.354 doses da vacina contra gripe em Porto Alegre. Isso equivale a 74,77% da meta mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é imunizar 173 mil pessoas – ou seja, 90% da estimativa populacional desse grupo.

As equipes da prefeitura trabalham para ampliar a imunização, sendo que as unidades de saúde estão preparadas para o atendimento, com a separação das pessoas que chegam para vacinação daquelas que buscam o serviço por quadro de doença, de acordo com orientações e protocolos de distanciamento e higienização do Ministério da Saúde. O uso de máscara é recomendado a adultos e crianças a partir de dois anos de idade.

Conforme registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) de quinta-feira, 25, foram aplicadas 628,545 mil doses no público-alvo geral da campanha, que corresponde a 87,90% da meta total de 715 mil pessoas na Capital. Com relação a pessoas da população em geral, cuja vacinação teve início no último dia 15, foram aplicadas 39.095 doses.

A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares. Para evitar aglomerações, são mais de 100 locais disponíveis (confira antes de sair de casa). Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

