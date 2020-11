As restrições haviam sido impostas pelo governo de Donald Trump para tentar conter a pandemia do novo coronavírus. Washington, no entanto, não está considerando permitir a entrada no país para os cidadãos não americanos que estiveram recentemente na China ou no Irã, de acordo com as fontes.

O plano recebeu apoio dos membros da força-tarefa no combate à covid-19 da Casa Branca, de funcionários da saúde pública e de outras agências federais, disseram as fontes, mas Trump ainda não tomou uma decisão final.

Muitos funcionários do governo argumentam que as restrições não fazem mais sentido, já que a maioria dos países no mundo não está sujeita às proibições de entrada. Eles afirmam que o fim das restrições seria um incentivo para as companhias aéreas americanas, que sofreram uma queda de 70% nas viagens internacionais.

No entanto, por causa do alto número de casos na Europa, Trump ainda pode optar por não suspender as restrições. Um possível obstáculo para a aplicação da medida é o fato de que os países europeus provavelmente não irão permitir imediatamente que a maioria dos americanos possa entrar em seus territórios, disseram as autoridades.

Os países europeus que estão sujeitos às restrições de entrada dos EUA incluem os 26 membros do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre as nações europeias signatárias.