"Médico mais sexy do mundo" é visto sem máscara no rosto em festa lotada

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Doutor Mike (em destaque), que na TV recomenda o uso da proteção facial, participou, sem o item, de festança em iate. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mikhail Varshavski é mais conhecido como Doutor Mike, com milhões de seguidores nas redes sociais. Muitos deles o chamam de o “médico mais sexy do mundo”.

Varshavski se posicionou na vanguarda dos apelos para que a população dos Estados Unidos, o país mais atingido pela covid-19, use máscara.

Porém o médico russo, naturalizado americano, está sendo duramente criticado por um comportamento de “faço o que eu digo, não o que faço”. Doutor Mike foi visto sem máscara, cercado por 14 pessoas, na comemoração do seu aniversário de 31 anos em 12 de novembro.

O médico participou de um cruzeiro privado que saiu Nova York rumo a Miami e foi alvo de uma enxurrada de críticas. Muitos seguidores o chamaram de “hipócrita” e “irresponsável”.

“Eu sei que é a sua vida e você pode fazer o que quiser, mas você escolheu ser uma figura pública. E por causa disso, e de sua profissão, você é considerado de um padrão mais elevado”, escreveu um seguidor. “Você deveria ser o exemplo. Eu sempre admirei e respeitei você. Agora está tudo perdido”, acrescentou.

“Ele está colocando a vida dos seus pacientes em risco!”, protestou outro.

Doutor Mike vem aparecendo em vários programas de TV nos EUA para comentar sobre a covid-19. Em julho, em entrevista à Fox Business, Varshavski declarou:

“Usar uma máscara diminui a propagação deste vírus e isso é de extrema importância para a saúde das pessoas e da nossa economia. Então, por favor, se você vai sair em público e vai estar perto de outras pessoas, use uma máscara. Não importa se é seda, algodão ou cirúrgica. O objetivo da máscara é limitar as gotículas respiratórias que você libera no ambiente.”

Varshavski conquistou muitos seguidores nos últimos cinco anos, desde que uma foto dele com seu cão husky Roxy se tornou viral. A revista “People” o chamou de o “Doutor Mais Sexy” em 2015, “título” que colou entre os seus seguidores.

Desde então, Doutor Mike trabalhou muito para construir sua imagem nas redes sociais. Ele namorou a então Miss Universo Pia Wurtzbach em 2016, o que levou uma estação de rádio a chamá-los de o “casal mais sexy do mundo”. Uma estimativa coloca seus ganhos anuais em US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) só com os seus vários empreendimentos na internet e seu patrimônio líquido pessoal em US$ 7 milhões (R$ 37,6 milhões). Atualmente, Doutor Mike tem tem quase 6,5 milhões de assinantes em seu canal no YouTube, bem como 3,9 milhões de seguidores no Instagram e 2,9 milhões no Facebook. “Estou muito desapontada”, lamentou uma seguidora.

