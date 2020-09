Esporte A CBF anunciou premiações iguais para atletas das seleções masculina e feminina

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quarta. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Juntamente com o anúncio da ex-jogadora Aline Pellegrino na chefia do futebol feminino, a CBF informou nesta quarta-feira (2) que atletas das seleções masculinas e femininas receberão valores iguais em premiações e diárias de convocação. Em entrevista coletiva através do canal oficial da entidade no YouTube, também foi anunciada a lista das 24 atletas convocadas para um período de treinos com a seleção.

Pela primeira vez, o futebol feminino brasileiro está nas mãos de mulheres. Além de Pellegrino como coordenadora de competições femininas, a CBF anunciou Duda Luizelli como nova coordenadora de seleções femininas.

“Uma semana de muitas emoções e frio na barriga e vejo um sonho se concretizando”, disse Pellegrino.

Antes de receber o convite da entidade, ela era diretora de futebol feminino da Federação Paulista, enquanto Luizelli era diretora da modalidade no Internacional.

O comando do futebol feminino na CBF só foi preenchido três meses após Marco Aurélio Cunha deixar o cargo.

O presidente da entidade, também anunciou a equiparação das premiações, mais uma novidade importante para o desenvolvimento da modalidade no País.

“O que elas recebem por convocação diária, de premiação, inclusive em Copas do Mundo, será igual ao dos homens. Não haverá mais diferença de gênero”, declarou Caboclo.

A treinadora Pia Sundhage também comentou sobre sua lista de convocadas para treinamentos na Granja Comary entre os dias 14 e 22 de setembro. O grupo chamado por ela é feito apenas de atletas que atuam no Brasil, devido às restrições de viagem por conta da pandemia da covid-19.

Pia disse estar animada para ver jovens e veteranas trabalhando juntas nos próximos dias.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Bárbara – Avaí/Kindermann, Leticia Izidoro – Corinthians, Luciana – Ferroviária.

Defensoras: Tamires – Corinthians, Fernanda Palermo – Santos, Ingrid (Pardal) – Corinthians, Erika – Corinthians, Bruna Benites – Internacional, Tayla – Santos, Isabella – Palmeiras, Tainara – Santos, Bruna Calderan – Avaí/Kindermann, Chú – Ferroviária.

Meio-campistas: Camila – Palmeiras, Adriana Leal – Corinthians, Vitória (Yaya) – São Paulo, Aline Milene – Ferroviária, Maria Eduarda Sampaio (Duda) – Cruzeiro, Ana Caroline – São Paulo, Andressinha – Corinthians.

Atacantes: Cristiane – Santos, Ary Borges – Palmeiras, Victória – Corinthians, Duda – São Paulo.

