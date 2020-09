Esporte Internacional enfrenta o Palmeiras em São Paulo nesta quarta-feira; acompanhe

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Duelo acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Foto: Reprodução/Twitter Duelo acontece no Allianz Parque, em São Paulo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Internacional está em São Paulo onde enfrenta nesta quarta-feira (2) o Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada para as 21h30, no Allianz Parque, pode ser acompanhada pela Rádio Grenal 95.9 FM.

Palmeiras – Técnico Vanderlei Luxemburgo

Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima, Luiz Adriano.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Moisés, Johnny, Nonato, Bruno Praxedes, Patrick, Marcos Guilherme, Sarrafiore.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – GO (FIFA)

Árbitro assistente 1: Bruno Raphael Pires – GO (FIFA)

Árbitro assistente 2: Leone Carvalho Rocha – GO (FIFA)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez – SP (FIFA)

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

