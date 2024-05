Porto Alegre Divulgadas as plataformas de teleconsultas para pessoas prejudicadas pela enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre reuniu algumas iniciativas que podem facilitar o acesso aos atendimentos Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Uma série de empresas públicas e privadas disponibilizam teleconsultas gratuitas a pessoas afetadas pelas enchentes no Estado, além de consultorias para profissionais de saúde. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre reuniu algumas iniciativas que podem facilitar o acesso aos atendimentos.

Grupo DOC – para realizar uma consulta, basta acessar este link, clicando em “faça sua consulta gratuita”. Parceria com a SMS, a iniciativa faz parte da campanha SOS RS e reúne médicos de diversas especialidades e psicólogos para atendimentos adulto e pediátrico.

Startup VisionnIT – sediada no parque tecnológico da Universidade de Passo Fundo, a iniciativa conecta profissionais de saúde de todo o Brasil à população afetada pelas chuvas com serviços de teleatendimento em diversas especialidades. Profissionais de saúde interessados em se voluntariar podem fazer contato pelo telefone (54) 99150-3831. Informações no site.

Hospital Moinhos de Vento – telemedicina gratuita para adultos e crianças no site, disponível até 31 de maio. A pessoa deve seguir o passo de Contratação de Plano, preencher os dados solicitados e, no momento do pagamento, usar o cupom MOINHOSSOCIAL (tudo junto).

Doctoralia – a empresa reuniu mais de 100 médicos e especialistas de saúde voluntários para efetuar teleatendimentos médicos e psicológicos. Interessados em realizar a teleconsulta devem fazer o agendamento no site.

Grupo Tutti Saúde – para acessar o serviço, basta preencher o formulário disponível aqui e agendar o horário. Após a confirmação, o paciente receberá por SMS o link da consulta. A plataforma funciona todos os dias.

Grupo Caburé – para utilizar o recurso, basta contatar o perfil @grupocabure no Instagram ou via WhatsApp, utilizando o número 5121085300. Durante o cadastro, serão solicitadas informações como nome completo, telefone, CPF, e-mail e data de nascimento. Após, a pessoa receberá um e-mail para ativar a conta. Voltado a vítimas e voluntários das enchentes.

Consultorias gratuitas exclusivas para profissionais:

TelessaúdeRS/UFRGS – A linha 0800 644 6543 oferece consultorias gratuitas por telefone a médicos, enfermeiros e dentistas da atenção primária do SUS de todo o Brasil, priorizando agora o Rio Grande do Sul. É possível esclarecer dúvidas sobre diagnóstico e tratamento, com base em evidências científicas. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (horário de Brasília). Site www.ufrgs.br/telessauders/.

Otorrinolaringologia – médicos clínicos e pediatras que estejam atendendo vítimas das enchentes podem entrar em contato pelo WhatsApp (55) 98128-5350 para receber teleconsultoria em otorrinolaringologia. Disponível todos os dias, inclusive em finais de semana e feriados, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

