Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

O novo regramento fica válido até o dia 29, que antecede o feriado de Corpus Christi, no dia 30 Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de Porto Alegre publicou decreto que prorrogou a realização de eventos em espaços públicos no município até o fim de maio. O novo regramento fica válido até o dia 29, que antecede o feriado de Corpus Christi, no dia 30.

A decisão do executivo considera as chuvas intensas que causaram danos em diversas áreas do município. A tempestade afetou de forma drástica comunidades residentes em áreas de risco e em vulnerabilidade.

Fica excluída do decreto, entretanto, a realização de eventos de caráter social e comunitário. Estes deverão passar por avaliação do Escritório de Eventos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O atendimento do Escritório está, temporariamente, feito remotamente pelo e-mail escritoriodeeventos@portoalegre.rs.gov.br.

