Futebol CBF define coordenação de futebol feminino com Aline e Duda Luizelli

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Duda Luizelli, Pia Sundhage, Rogério Caboclo e Aline Pellegrino. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Duda Luizelli, Pia Sundhage, Rogério Caboclo e Aline Pellegrino. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (2) a criação de uma coordenação de competições nacionais femininas, e escolheu para o cargo Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção e responsável pela modalidade na FPF (Federação Paulista de Futebol). A CBF oficializou, também, a diretora de futebol feminino do Internacional, Duda Luizelli, como coordenadora de seleções, ocupando o posto que foi deixado, há dois meses, por Marco Aurélio Cunha.

“Meu começo aqui [CBF] foi em 2004, como atleta de uma seleção adulta, sem ter tido a condição de passar por uma categoria de base. Acredito que o novo cargo, criado para dar essa atenção ao futebol feminino, é para que a gente aumente a qualidade das competições. É um pedido da nossa técnica Pia [Sundhage, da seleção principal] que elas estejam mais competitivas”, declarou Aline durante entrevista coletiva transmitida pela CBFTV.

“São 36 anos no futebol feminino, sem nunca ter desistido do esporte que sempre amei. Tenho muito a agradecer ao Inter, onde passei minha vida inteira e que me deu oportunidade de estar aqui. Sabemos da importância das equipes menores para o Brasil ser a melhor seleção do mundo no futebol feminino. É uma honra sermos as primeiras mulheres a comandar o futebol feminino brasileiro”, afirmou Duda, também na entrevista coletiva.

Caras novas

Medalhista de prata na Olimpíada de Atenas (Grécia), em 2004, como jogadora, Aline foi capitã na conquista do vice-campeonato mundial, em 2007, na China. Uma das vozes mais ativas em defesa da modalidade, a ex-atleta de 38 anos destacou-se na coordenação do futebol feminino na FPF, idealizando o Estadual sub-17, festivais de base e uma peneira que reuniu mais de 400 meninas, entre 14 e 17 anos, de 15 estados. Na CBF, ela será responsável pelas quatro competições organizadas pela entidade: as duas divisões adultas (Séries A1 e A2) e os Brasileiros sub-18 e sub-16.

Duda também foi jogadora, sendo revelada pelo próprio Inter na década de 1980. Em 1996, ainda como atleta, encabeçou a volta da modalidade no Colorado, após quase uma década, permanecendo no clube até 2004, quando encerrou a carreira e fundou a própria escola de futebol. Ela retornou ao Beira-Rio em 2017 para gerenciar a retomada do futebol feminino na agremiação. No novo cargo, Duda trabalhará diretamente com Pia Sundhage e com as comissões técnicas das seleções sub-17 e sub-20, que têm os Campeonatos Sul-Americanos das respectivas categorias pela frente, ainda em 2020.

Igualdade

Ao anunciar as dirigentes, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, revelou que a entidade definiu a igualdade de valores de prêmios e diárias entre as seleções masculinas e femininas. Segundo ele, a medida foi definida em março. Conforme a confederação, a equidade foi adotada, pela primeira vez, já na convocação da equipe feminina para o Torneio Internacional da França, há seis meses.

“O que eles recebem por convocação, elas também receberão. O que elas ganharem de premiação por conquistas ou por etapas da Olimpíada no ano que vem, será o mesmo para os homens. Aquilo que os homens receberão na próxima Copa do Mundo será proporcionalmente igual, no que é oferecido pela Fifa. Não há mais diferença de gênero em relação à remuneração [na CBF]”, declarou.

Chance para observar

Com as restrições para viagens devido à pandemia, a maneira que a seleção brasileira de futebol feminino encontrou para aproveitar a próxima data Fifa, entre 14 e 22 de setembro, foi reunir o grupo para treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Apesar de poder contar somente com atletas que atuam no Brasil, a técnica Pia Sundhage não se incomodou. Pelo contrário.

“Sou uma pessoa positiva, então, sempre vejo como positivo poder observar jogadoras mais jovens. Esperamos poder viajar em breve. Se não pudermos, faremos como agora. Sempre há como tirar o melhor proveito desses treinos e fazer algo diferente”, declarou a sueca, em entrevista coletiva transmitida pela CBFTV nesta quarta-feira (2).

A lista anunciada pela técnica tem 24 jogadoras, sendo que duas delas (as meias Yayá, do São Paulo, e Maria Eduarda, do Cruzeiro) normalmente são chamadas para a seleção sub-20.

Pia assumiu a seleção em 30 de julho de 2019. De lá para cá, ela dirigiu as brasileiras em 11 jogos, com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota (em 7 de março deste ano para a França, na casa das rivais, em um torneio amistoso). No período, foram 26 gols marcados e somente cinco sofridos. Entre os resultados, destaque às quatro goleadas do período (5 a 0 na Argentina, 4 a 0 no Canadá e 6 a 0 e 4 a 0 no México) e à vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, atual vice-campeã mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol