Porto Alegre Nível do Guaíba pode atingir novo recorde histórico nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Prefeitura mantém dique improvisado com sacos de areia perto da Usina do Gasômetro. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Após alcançar nível inédito de 5,35 metros na semana passada e de recuar para 4,57m nessa segunda-feira (13), o Guaíba voltou a subir. No final da noite, a régua – em constante elevação – apontava 5,13m, motivando iniciativas como o reforço de barricadas em um dos trechos da orla. O índice pode atingir recorde de 5,5m nesta terça conforme projeção de especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A medição é feita por gráfico de monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA), e que pode ser conferido em tempo real na página de abertura do site osul.com.br.

O chamado “repique” é motivado por fatores como os altos volumes de chuva e ação do vento como represador do escoamento da água para a Lagoa dos Patos e Oceano Atlântico.

Dados da meteorologia apontam que a capital gaúcha teve o início de maio mais chuvoso dos últimos 63 anos: foram mais de 306 milímetros, volume três vezes maior que o esperado para o período.

“Todos os cenários de previsão reafirmam cheia duradoura e confirmam o repique da cheia com nova elevação de níveis para acima de 5 m”, ressaltou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS por meio de publicação nas redes sociais.

Barreira

Preventivamente, a prefeitura improvisou uma barricada próximo à Usina do Gasômetro, na orla do Centro Histórico, para conter mais um avanço do Guaíba. As estruturas são compostas de sacos com areia que, empilhados, atingem quase 2 metros de altura.

A finalidade principal é evitar que o água alcance novamente a unidade de bombas do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) que faz a drenagem dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Também é objetivo evitar alagamento de centrais de operações montadas nas imediações do Gasômetro por forças de segurança e salvamento, junto com voluntários.

(Marcello Campos)

