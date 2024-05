Rio Grande do Sul RS tem novos alertas para inundações e deslizamentos

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Situação pode se agravar após as fortes chuvas do fim de semana. (Foto: Arquivo/Polícia Rodoviária Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As chuvas fortes e quase sem trégua que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo do fim de semana motivaram as autoridades a emitir novos alertas para inundações, deslizamentos e outros incidentes climáticos. Conforme a Defesa Civil Estado e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden), a situação pode se agravar nesta terça-feira (14) em diversas áreas do mapa gaúcho.

Os avisos têm como foco áreas que já são afetadas desde o final de abril, como a Região Metropolitana de Porto Alegre e as regiões Norte e Centro-Norte. No Sul do Estado, a Lagoa dos Patos continua com níveis em elevação.

Inundações avançam sobre Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Em Lajeado, no Vale do Taquari, bombeiros ainda tentam convencer moradores a deixarem áreas próximas do Rio Taquari.

Frio, vento e ressaca

A meteorologia indica que a chuva tende a se reduzir nesta terça-feira (14), trégua que deve ser mantida por um ou dois dias. Mas um velho conhecido dos gaúchos estará de volta: o frio. O mapa gaúcho deve registrar mínimas de 3ºC em cidades como Caxias do Sul (Serra Gaúcha).

Outro problema é o vento, que pode mudar de direção e assim retardar o processo de escoamento da água do Guaíba para a Lagoa dos Patos, em direção ao Atlântico. No caso do Litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a passagem de um ciclone extratropical pelo oceano provoca ressaca com ondas de até 3 metros.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rs-tem-novos-alertas-para-inundacoes-e-deslizamentos/

RS tem novos alertas para inundações e deslizamentos

2024-05-13