Futebol Chuvas no Rio Grande do Sul: Grêmio, Inter e Juventude pedem adiamento de rodadas da Série A do Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Clubes falam em "compreensão e zelo para a situação, que impossibilita a realização de atividades esportivas no Estado" Foto: Reprodução Pelas imagens, é possível ver que o CT do Internacional está completamente debaixo d’água. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesse sábado (11), Grêmio, Inter e Juventude comunicaram que enviaram à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) um ofício de solicitação pelo adiamento total de três rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Os clubes gaúchos pedem pela paralisação do futebol brasileiro devido às tragédias vividas pela população do Rio Grande do Sul.

O documento foi assinado pelos presidentes Alessandro Barcelos, do Inter, Fábio Pizzamiglio, do Juventude, e Alberto Guerra, do Grêmio. No ofício, os clubes informam que as equipes estão impossibilitadas de treinar e podem sofrer desvantagem no equilíbrio esportivo da competição.

Vale lembrar que os centros de treinamentos de Inter e Grêmio, além dos estádios Beira-Rio e Arena, foram tomados pelas enchentes, o que impossibilita a prática de qualquer atividade esportiva para as equipes neste momento.

Em nota oficial divulgada pelos clubes, as instituições pedem por compressão e zelo pela situação de calamidade pública vivida no estado.

“Devido ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, Sport Club Internacional, Esporte Clube Juventude e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense enviaram ofício para a CBF solicitando o adiamento total (incluindo todas as equipes da competição) de até três rodadas do Campeonato Brasileiro Série A 2024″, diz o documento.

“Os Clubes pedem compreensão e zelo para a situação, que impossibilita a realização de atividades esportivas no Estado e afeta o equilíbrio esportivo das competições”, solicitaram as instituições que seguem com as atividades oficialmente afastadas até o dia 27 de maio.

Chuvas no RS

Segundo divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesse sábado, são 136 mortes, 125 desaparecidos, 806 feridos, 537.380 desalojados e 81.043 pessoas em abrigos.

As chuvas, que castigam o RS desde o fim de abril, afetaram 2.115.416 pessoas no Estado. Ao todo, 446 dos 497 municípios gaúchos também foram impactados pelas chuvas de alguma maneira, seja com enchentes, falta de água potável, energia elétrica e afins.

