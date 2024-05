Porto Alegre Sete abrigos provisórios já têm câmeras de videomonitoramento instaladas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

As imagens serão observadas, em tempo real, por servidores do Ceic-POA (Centro Integrado de Coordenação de Serviços) Foto: PMPA/Divulgação As imagens serão observadas, em tempo real, por servidores do Ceic-POA (Centro Integrado de Coordenação de Serviços). (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre avançou nesse sábado (11), no trabalho de instalação de câmeras de videomonitoramento nos abrigos provisórios. Segundo a SMSEG (Secretaria Municipal de Segurança), sete espaços de acolhimento já estão equipados. Técnicos da pasta e da empresa que cedeu a tecnologia ao município, sem custos, realizam vistorias nos próximos pontos de monitoramento.

As imagens serão observadas, em tempo real, por servidores do Ceic-POA (Centro Integrado de Coordenação de Serviços) – que, desde a segunda-feira (6), trabalham em estrutura provisória na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Quando concluída, a instalação vai beneficiar todos os maiores abrigos provisórios montados na Capital.

As câmeras de videomonitoramento integram um pacote de medidas anunciado pela prefeitura para dar segurança às famílias que saíram de casa em razão da cheia do Guaíba. Entre as novidades está a criação de abrigos específicos para mulheres e crianças. Ao todo, 200 vagas em três abrigos deste tipo foram disponibilizadas pelo município, parceiros e voluntários.

Vigilância privada

Nesse sábado, 20 abrigos provisórios já contavam com apoio de vigilância privada 24 horas por dia. Outros 72 têm profissionais das 7h às 19h. A contratação foi feita pela prefeitura por meio de adesão à ata de registro de preços da administração municipal.

