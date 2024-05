Rio Grande do Sul Liberação da ponte sobre o rio Soturno, na ERS-149, retoma ligação da Quarta Colônia com Santa Maria

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

O encontro da cabeceira da ponte com a estrada foi recomposto com aterro e o trânsito foi liberado para veículos leves e pesados Foto: Divulgação O encontro da cabeceira da ponte com a estrada foi recomposto com aterro e o trânsito foi liberado para veículos leves e pesados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A liberação do trânsito na ponte sobre o rio Soturno, no km 142 da ERS-149, entre Faxinal do Soturno e São João do Polêsine, permite a retomada da ligação dos municípios da Quarta Colônia de Imigração Italiana com a cidade de Santa Maria, na região Central do Estado.

O encontro da cabeceira da ponte com a estrada foi recomposto com aterro e o trânsito foi liberado para veículos leves e pesados na tarde de sexta-feira (10). O sistema pare e siga está funcionando apenas para descarregamento de caminhões que fazem os últimos ajustes no reforço da cabeceira da ponte.

“A liberação do trânsito na ERS-149 é fundamental para restabelecer o acesso dos municípios da Quarta Colônia para Santa Maria. As equipes seguem trabalhando em todo o Estado para que as estradas sejam desobstruídas o mais rápido possível, com toda a segurança”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Juntamente com a liberação da VRS-805, a retomada do tráfego na ERS-149 atende diretamente a dez municípios da região, que estavam sem acesso pela queda da ponte na RSC-287, trecho concedido e sem previsão de tráfego.

São eles: Siveira Martins, Ivorá, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma e Pinhal Grande, além de parte dos municípios de Agudo, Itaara e Restinga Sêca. A região é conhecida como centro turístico importante do Estado, principalmente no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine.

