Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Menina de seis meses teria sido levada até uma ambulância, mas pais seguem sem informações de seu paradeiro Foto: Reprodução Menina de seis meses teria sido levada até uma ambulância, mas pais seguem sem informações de seu paradeiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neste sábado (11) completou uma semana do desaparecimento de Agnes da Silva Vicente, de seis meses, que caiu na água durante o resgate da família no bairro Harmonia, em Canoas, na Região Metropolitana. Pessoas que estavam no local relatam que a menina teria sido levada até uma ambulância, mas os pais seguem sem informações sobre o paradeiro da filha.

Gêmea de Ágata, a pequena Agnes é uma dos quatro filhos da dona de casa Gabrielli Rodrigues da Silva, de 24 anos, e do pintor Alisson Nunes Vicente, de 25. A família deixou a residência por volta das 20h30min do último sábado (04), mas o barco onde estavam acabou virando.

Todos foram retirados da água e levados para o abrigo no campus da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), também em Canoas. Os outros dois filhos do casal foram internados no Hospital Universitário.

Em busca da filha, Gabrielli vem postando mensagens emocionadas em seu perfil no Instagram.

A Polícia Civil de Canoas investiga o caso como desaparecimento. A Secretaria de Saúde da cidade verifica se há informações sobre a entrada de bebês do sexo feminino nos hospitais da região, com idade em torno de seis meses, na data do ocorrido. Uma força-tarefa do Ministério Público do Rio Grande do Sul vem trabalhando para reunir famílias separadas durante os resgates.

