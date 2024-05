Rio Grande do Sul Menos chuva e mais frio no Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Termômetros devem mínimas de 3°C em cidades como Caxias do Sul. (Foto: José Cruz/EBC)

A empresa gaúcha de meteorologia Metsul prevê uma combinação de boas e más notícias na previsão do tempo para o Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Se por um lado chove menos que nos últimos dias e o Sol deve aparecer em diversos momentos, por outro a entrada de uma massa de ar frio derruba bruscamente as temperaturas em quase todo o Estado, com mínimas de 3°C.

Em Porto Alegre, por exemplo, nas próximas horas os termômetros devem registrar mínimas de 10°C a 16°C. Essa variação ficar em uma faixa de 7°C a 15°C nos dias seguintes, com pequenas variações para baixo e para cima. O mesmo vale para Capão da Canoa (Litoral Norte). Já em Caxias do Sul (Serra), o frio será mais intenso, com mínimas de 3°C até a quarta-feira (15).

Os baixos índices térmicos tendem a complicar a situação de muitos flagelados, devido a desafios como a necessidade de aquecimento para quem permanece em abrigos ou foi acolhido em outros locais mas perdeu tudo. Outro problema preocupante é o risco de hipotermia para voluntários e demais profissionais engajados em ações de resgate nas áreas inundadas, por exemplo.

Muitas nuvens ainda cobriam várias áreas do mapa ao longo dessa segunda-feira (13) e uma garoa caiu sobre as Metades Norte e Leste do Estado, mas com volumes menores do que ontem. Em pontos do Norte e Nordeste gaúchos, como na Serra e Litoral Norte, ainda há risco ainda de chuva por vezes moderada a forte, ao mesmo tempo em que o Sol já aparecia em parte do estado.

Nesta terça-feira, o ingresso de uma massa de ar polar pelo Oeste e Sul gaúchos causa frio, ao mesmo tempo em que Sol e nuvens se alternam a momentos de nublado em diferentes regiões. Instabilidade isolada e fraca no Nordeste gaúcho. Ar frio traz temperatura baixa com vento Sul e as marcas nos termômetros entram em acentuado declínio com muito frio cedo no Oeste e no Sul, e em todas as regiões no final do dia.

Já a quarta-feira terá predomínio do sol, mas com bastante frio e possibilidade de geada em diversas áreas ao amanhecer. “Mesmo com sol, a temperatura continuará baixa durante todo o dia em muitas cidades, especialmente as serranas”, prevê a Metsul.

Nova virada

Na quinta (16), uma nova mudança do tempo: o sol aparecerá no Rio Grande do Sul durante parte do dia, com alternância de frio e clima ameno conforme a região, mas depois a nebulosidade aumentará e o tempo ficará instável em diversas regiões, com chuva principalmente a partir do fim da tarde ou início da noite, e de forma mais acentuada no Centro e Norte gaúchos.

A instabilidade deverá prosseguirá na sexta (17). Há previsão de chuva para o decorrer do dia, principalmente na faixa central e Metade Norte, incluindo Porto Alegre e Região Metropolitana. Alerta-se para chuva por vezes moderada a forte e pode chover com altos volumes em algumas localidades, como da Serra Gaúcha.

Na Metade Sul, a projeção é de instabilidade mais fraca e localizada, com aberturas de sol. O vento-sul que soprará nesta primeira metade da semana e durante a sexta será fator de agravamento para enchentes, ao favorecer a elevação dos níveis do Guaíba e da Lagoa dos Patos em pontos do Sul do Estado como as áreas de Pelotas e Rio Grande. Saiba mais no site metsul.com.

(Marcello Campos)

