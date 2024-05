Rio Grande do Sul Canal São Gonçalo, em Pelotas, atinge cota histórica de 1941

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Nível chegou a 2,88 metros na noite de domingo (12); especialista diz que medição vai continuar subindo. (Foto: Divulgação)

O canal São Gonçalo, em Pelotas, no Sul do Estado, chegou a um nível que não registrava há 83 anos: 2,88 metros, exatamente a cota da histórica enchente que castigou Pelotas em 1941. O canal vem em uma crescente. A tendência, de acordo com especialistas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que atuam na Sala de Situação do 9º BIMtz, era de que o número ultrapassasse esse índice.

Conforme a pesquisadora e hidróloga Tamara Beskow, o aumento se deve a três fatores: vento, chuvas e maré. “Com a maré alta, a água do canal começa a acumular. Junto com ela os ventos acabam favorecendo este acúmulo e, além disso, tivemos fortes pancadas de chuvas, que tem como ponto final do nosso sistema de drenagem, o canal”.

O município mantém o informe de que as diversas áreas que já estavam na classificação de risco vermelho para inundação, no mapa disponibilizado pela prefeitura, devem evacuar essas regiões imediatamente. A saída das pessoas facilita o trabalho de resgate pelas equipes de bombeiros, em caso de uma inundação súbita.

A prefeitura de Pelotas orientou a evacuação imediata das seguintes áreas:

* Laranjal (Santo Antônio, Valverde e Pontal);

* Colônia Z3;

* Vila da Palha;

* Cruzeiro;

* Recanto de Portugal;

* Marina Ilha verde;

* Charqueadas;

* Umuharama;

* Estrada do Engenho;

* Lagos de São Gonçalo;

* Parque Una;

* Navegantes;

* Ambrósio Perret;

* Mário Meneghetti;

* Balsa;

* Fátima;

* Village Center JK;

* Doquinhas;

* Quadrado;

* Ceval;

* Mauá;

* Loteamento Osório;

* Pântano;

* Simões Lopes (fundos).

O município possui oito abrigos públicos, geridos pela prefeitura. O acesso se dá por meio de contato com a Defesa Civil do Município, Bombeiros, Guarda Municipal e Brigada Militar pelos seguintes contatos: 193 (Bombeiros), 153 (Guarda Municipal) e 190 (Brigada Militar).

Calamidade pública

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, assinou, na tarde dessa segunda, decreto que institui o estado de calamidade pública na cidade. A oficialização do documento permite ao município o acesso a recursos de assistência e recuperação, bem como viabiliza, à comunidade pelotense, retirar o Fundo de Garantia (FGTS).

Em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e das áreas de risco de inundações, Pelotas já tem mais de duas mil pessoas acolhidas em abrigos públicos e privados.

Além do decreto que institui o estado de calamidade pública, foram assinados mais dois que também versam sobre medidas complementares à situação climática.

