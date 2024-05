Rio Grande do Sul Em relato emocionado, mãe confirma morte de bebê gêmeo levada pela enchente no RS

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Mãe publicou roupinha "vazia" de Agnes e disse que a morte da menina foi confirmada no RS. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A jovem Gabrielli Silva, de 24 anos, que há uma semana vivia a angústia de não saber o paradeiro da filha Agnes, de apenas seis meses de vida, que caiu do barco quando era resgatada da enchente junto à mãe, a irmã gêmea e outros dois irmãos, em Canoas, confirmou a morte da menina.

Em pleno Dia das Mães, a jovem publicou um forte e emocionado desabafo em suas redes sociais, e recebeu o apoio de milhares de seguidores compadecidos, que passaram a segui-la na esperança de que a criança fosse encontrada.

A mãe começou o texto criticando pessoas que estariam compartilhando supostas fotos da bebê encontrada sem vida. Depois, lembrou com carinho de Agnes, e destacou que a filha jamais será esquecida. A mãe escolheu uma foto da irmã gêmea da bebê ao lado da roupinha da outra filha, para mostrar o vazio que ficou em seu lugar.

“Como muita gente não foi capaz de respeitar meu luto e meu tempo vim aqui me pronunciar”, escreveu Gabrielli. “Infelizmente, a história não acabou como queria, agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade e a lembrança vão fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça! A minha miss simpatia agora está no céu sorrindo para Deus, no colinho dele”.

A mãe falou sobre a angústia vivida desde o sábado da semana passada, quando tudo aconteceu. Ela e os quatro filhos conseguiram ser retirados de casa naquele dia, mas em determinado momento a embarcação, que levava cerca de 14 pessoas, virou. Foi quando Agnes acabou sumindo na água turva.

“Como vou continuar caminhando sem me culpar por tudo? Sei que ninguém teve culpa! NINGUÉM! muito menos as pessoas que se disponibilizaram em nos salvar, a todos que estavam dando a vida para nos salvar, toda minha gratidão, vocês são meus heróis”, disse. “A nossa luta diária de cada segundo de angústia acabou e agora você pode descansar no colo de Deus minha vidinha. Minha tão sonhada Agnes, a mamãe NUNCA, JAMAIS, vai deixar você ser esquecida, porque onde eu puder vou levar teu nome junto a Deus. Quando te abraçava pedi para Deus não deixar nunca eu esquecer os momentos de carinho, cheirinho, beijinhos. Te amo daqui a eternidade miss simpatia, e perdoa a mamãe por não ter conseguido ter te pegado filha, perdoa a mamãe, amor, me perdoa.”

Gabrielli não disse se a confirmação sobre a morte de sua filha veio através das autoridades gaúchas. A última atualização, divulgada pela Defesa Civil na noite dessa segunda (13), informa que, até agora, 147 pessoas já morreram por conta da catástrofe climática e outras 127 seguem desaparecidas.

O balanço mostra que são mais de 2,12 milhões de gaúchos afetados pelos temporais, em 450 cidades – sendo 538,2 mil desalojados e 77,4 mil levados a abrigos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram feitos resgates de mais de 76,4 mil moradores e 10,8 mil animais.

