Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

A estrutura é uma via de acesso entre as localidades do interior dos municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. (Foto: Reprodução)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para a interdição total da ponte sobre o Rio Caí no km 174 da BR-116. O bloqueio para veículos e pedestres ocorre em virtude do risco de cedição das pilastras e fissuras na pista, além de um espaçamento maior entre os apoios da estrutura da ponte. A estrutura é uma via de acesso entre as localidades do interior dos municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

Técnicos da autarquia estão no local para avaliar o impacto. O trecho está devidamente sinalizado. O bloqueio preventivo se dá também pela nova cheia do Rio Caí, que está 6 metros acima do nível neste domingo.

Balanço Chegou a 147 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. O último balanço da Defesa Civil foi divulgado na noite dessa segunda (13). O número de municípios afetados é de 450 de um total de 497. Segundo o relatório, o Estado contabiliza 806 feridos e 127 desaparecidos. Ao todo, 2.124.203 pessoas foram afetadas, sendo que 538.245 estão desalojadas e 77.405 permanecem em abrigos. Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas 76.470 pessoas e 10.814 animais.

