Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Consultoria já atuou em cenários como a cidade de New Orleans (EUA) após o furacão Katrina, em 2005. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre formalizou parceria com a consultoria canadense Alvarez & Marsal, especializada em processos de recuperação de metrópoles atingidas por tragédias climáticas e que atuou em New Orleans (EUA) após a devastação pelo furacão Katrina (2005). No foco da iniciativa está o auxílio à reconstrução da capital gaúcha após as enchentes recordes dos últimos dias.

Naquela ocasião, a empresa atuou na identificação de oportunidades de melhorias e eficiência nos programas de assistência social, dentre outras medidas, em conjunto com estudos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e outros órgãos. O titular da pasta, Germano Bremm, ressalta:

“A empresa também já atuou em Minas Gerais após os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho [2015 2019, respectivamente] e conhece os desafios que estamos enfrentando em nossa cidade, já que temos aqui o maior desastre natural do último século no Brasil”.

A partir de uma estruturação baseada nos eixos temáticos, a consultoria pretende proporcionar a identificação de medidas de longo prazo para Porto Alegre. Na lista constam a estruturação do plano e gestão do comitê de crise, ações emergenciais e logística de recursos, gestão de recursos financeiros, regularização das operações e alavancas fiscais e tributárias.

O contrato prevê que os primeiros 60 dias de trabalho da empresa não terão custos aos cofres municipais. A Alvarez & Marsal trabalhará em conjunto com a administração municipal para a elaboração e gestão de um plano assertivo que promova respostas rápidas e estratégicas em momentos de crise. O plano contará com a união de competências das empresas parceiras CPFL Energia, Equatorial, Corsan e Fraport.

Katrina

Um dos episódios mais traumáticos na recente história norte-americana, a passagem do furacão Katrina teve ventos superiores a 280 km/h e que causaram enormes prejuízos à região litorânea do Sul do país, na última semana de agosto de 2005. A área mais afetada foi a que a região metropolitana de Nova Orleans, no Estado da Louisiana. Mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas.

O terceiro furacão mais mortífero do país deixou um rastro superior a 1,8 mil mortes. Já os prejuízos financeiros e materiais passaram de 2 bilhões de dólares, sem contar as perdas indiretas e posteriores.

(Marcello Campos)

