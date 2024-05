Rio Grande do Sul Cadela é resgatada por voluntários após ser encontrada em cano de chuveiro

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Equipe precisou fazer buraco no telhado do imóvel para efetuar o resgate.(Foto: Reprodução)

Em meio as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, diversos registros de reencontros de pets com tutores e resgates têm viralizado nas redes sociais.

Durante o último domingo (12), um vídeo de uma cadelinha, também vítima da tragédia ocorrida no Estado, chamou atenção pelo modo usado por ela para se proteger. Ela foi encontrada apoiada no cano de um chuveiro, com apenas a cabeça para fora da água.

No registro, é possível ver quando o grupo de resgate a encontra e promete que ela será retirada dali. O local era de difícil acesso, dessa maneira, a equipe fez um buraco no teto do cômodo e um homem entrou pelo espaço para retirá-la pelo telhado.

Após o resgate, a equipe comemorou o feito e, com carinhos, acalmou a cadela, que estava atordoada, após ficar horas se segurando no encanamento para se proteger da enchente. “Oi, meu amor! Você é uma guerreira, você é muito guerreira. Que pecado”, diz uma das voluntárias para a cadelinha. Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a equipe pelo salvamento. “Como tenho chorado com estes resgates. Deus abençoe esses anjos guerreiros”, escreveu um. “Pessoas de coração abençoado!!! Que Deus os proteja sempre”, comentou outro. Mais de 10,8 mil animais de estimação e silvestres já foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, conforme boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na noite dessa segunda (13). Os dados são da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema/RS) e do Grupo de Respostas a Animais em Desastres (Grad) composto por voluntários de várias áreas de atuação de entidades de defesa dos animais. Entre os animais resgatados, está o cavalo apelidado de Caramelo, devido à cor de sua pelagem, que estava ilhado em cima de um telhado no bairro Mathias Velho, em Canoas. Os regaste foi realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, com auxílio da Brigada Militar do Estado, na última quinta (9).

2024-05-13