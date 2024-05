Rio Grande do Sul Cão ilhado em telhado de casa em Canoas é salvo por sargentos de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Policiais Militares faziam patrulhamento aquático para prevenir e combater saques a residências e estabelecimentos comerciais, quando encontraram o animal. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Três policiais militares de Governador Valadares (MG), salvaram um cachorro ilhado em um telhado de uma casa na cidade de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os sargentos, Joabe Gonçalves de Faria, Wagner Alves Braga, Danilo Rodrigues, faziam patrulhamento aquático para prevenir e combater saques a residências e estabelecimentos comerciais, quando encontraram o animal.

O resgate foi registrado por pessoas que estavam próximas aos policiais. No vídeo, é possível os militares retirando o cão de médio porte do telhado do imóvel coberto pela água.

Os militares conseguiram acalmar e retirar o animal em segurança. O cão foi levado de barco até uma área seca, e, de lá, encaminhado a um abrigo de animais na cidade.

Mais de 10 mil animais, entre cachorros, gatos, coelhos, galinhas, cavalos e bovinos, já foram resgatados desde o início da cheia histórica no Rio Grande do Sul.

Abrigos foram montados para acolher os bichos. Entre os donativos solicitados, estão ração para alimentar esses animais.

Como ajudar

No site Para quem Doar é possível de forma segura às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Todas as agências do Correios do País estão recebendo doações para o Rio Grande do Sul em todas as agências do Brasil e as enviando para o Estado de forma gratuita.

Veja os itens mais requisitados:

* Água (prioritário);

* Alimentos da cesta básica;

* Material de higiene pessoal;

* Material de limpeza seco;

* Roupas de cama e de banho;

* Ração para pets.

