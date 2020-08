A CBF faz acordo com a Federação dos Atletas e o Campeonato Brasileiro pode ter seus jogos com 48 horas de intervalo

A pandemia do coronavírus causou um transtorno no calendário do futebol brasileiro, obrigando algumas competições da atual temporada – como o Campeonato Brasileiro – invadirem 2021. Por isso, a CBF estabeleceu um acordo para, em caso de necessidade, marcar jogos com um intervalo de 48 horas.

A definição ocorreu depois de uma reunião com a FENAPAF – Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, com a anuência do Ministério Público do Trabalho e a homologação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas). Segundo a CBF, o intervalo de 48 horas será feito “de forma absolutamente excepcional e somente se necessário”. O acordo anterior previa um prazo de 66 horas entre os jogos. Confira abaixo o comunicado da CBF:

“A Confederação Brasileira de Futebol e a FENAPAF – Federaçao Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, com a anuência do Ministério Público do Trabalho e a homologação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas), vêm a público informar que aditaram o acordo que estabelecia o intervalo mínimo de 66 horas entre partidas de competições coordenadas pela CBF, para estabelecer que, durante a temporada de 2020, de forma absolutamente excepcional e somente se necessário, poderão ser marcadas partidas com intervalo mínimo de 48 horas. Tal medida se aplica inicialmente à Série A, podendo ser estendida a outras competições de âmbito nacional mediante o mesmo critério adotado, ou seja, consulta prévia aos clubes e atletas.

A redução do prazo ficará limitada ao máximo de quatro partidas por equipe na competição, sendo que o intervalo entre duas partidas nessas condições não será inferior a 15 dias por clube. Além disso, nenhuma equipe disputará duas partidas seguidas com referido intervalo reduzido.

A CBF e a FENAPAF reafirmam a excepcionalidade da medida e asseguram que a mesma só será adotada com o objetivo de que as competições da temporada 2020 não avancem ainda mais sobre o calendário de 2021, garantido o trabalho seguro aos atletas, bem como um período de descanso ao final de 2020 e férias integrais ao final de 2021”.

Turner

A Turner decidiu na manhã do sábado (8) que vai exibir jogos do Campeonato Brasileiro. A programadora americana avisou sua intenção para interlocutores e oficializou a questão por volta das 14h, em suas redes sociais. Mas a empresa também promete ir para a guerra com a Globo, já que decidiu usar a MP 984, que dá ao mandante os direitos de transmissão do jogo. Segundo apurou o UOL Esporte, a Turner deverá usar a “MP do Mandante” até ela terminar sua validade, em meados de outubro, caso não seja aprovada no Congresso Federal – a tendência é que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deixe a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro (sem partido) caducar ao fim do prazo de 120 dias.

O fato foi confirmado em posts nas redes sociais do Esporte Interativo. A Turner já tomou providências em relação a transmissão. Como o UOL noticiou dias atrás, houve um acordo com os oito clubes com contrato ativo para este ano (Palmeiras, Santos, Fortaleza, Ceará, Bahia, Athletico Paranaense, Inter e Coritiba) para o pagamento de cotas previstas para este ano, e a manutenção das transmissões na TNT em 2020 e 2021.

Em 2022, a programadora deixará de exibir os jogos e os direitos voltarão aos clubes, que continuarão a negociar em bloco as suas partidas, mesmo se a Medida Provisória 984 não for aprovada. O acordo foi intermediado pela empresa LiveMode, de Edgar Diniz, ex-dono e fundador do Esporte Interativo.

A Turner deverá exibir 12 jogos usando a MP 984 – seriam 13, mas Palmeiras x Vasco foi adiado pela final do Campeonato Paulista. Entre eles estão três partidas envolvendo o Flamengo, contra Coritiba, Bahia e Ceará, e um clássico entre Santos e São Paulo. A Globo já notificou a empresa, tentando impedir que esses jogos sejam mostrados.