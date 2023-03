Esporte A CBF formaliza interesse do Brasil em sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enviou ofício à FIFA. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, oficializou o interesse da Confederação em realizar a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Ele enviou um ofício à FIFA manifestando o desejo. O prazo para os interessados se manifestarem oficialmente termina no fim deste mês de março.

Agora, a CBF começará a preparar a candidatura. A quantidade de sedes ainda não está definido, mas Rio de Janeiro e São Paulo serão algumas delas.

O desejo da Confederação Brasileira de Futebol se tornou público no final de janeiro, em um evento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que apresentou possibilidades de eventos esportivos que a cidade pode receber nos próximos dez anos.

O anúncio do país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será feito no ano que vem, junto com a revelação de qual será a sede da Copa do Mundo Masculina de 2030.

