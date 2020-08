Mundo A cerimônia de premiação do Emmy será virtual

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Séries indicadas ao Emmy 2020: 'Maravilhosa Sra. Maisel', 'Ozark', 'Watchmen' e 'Succession'. (Foto: Divulgação)

A cerimônia de premiação do Emmy em setembro é a mais recente vítima da pandemia de coronavírus, e isso pode significar algumas celebridades aparecendo de pijama ou em seus quartos.

A revista “Variety” informou que o apresentador Jimmy Kimmel e os produtores da transmissão em 20 de setembro escreveram para os indicados ao Emmy confirmando que não haverá um encontro tradicional em Los Angeles para celebrar os destaques da televisão.

“Como você provavelmente adivinhou, não vamos pedir para você vir ao Microsoft Theater no centro de Los Angeles em 20 de setembro. Este ano, ainda será a maior noite do setor de TV… mas vamos até você!”, dizia a carta, obtida pela “Variety”. De acordo com a publicação de Hollywood, os produtores planejam filmar indicados em casa ou em outro local de sua escolha.

“Então, o que você está vestindo??? Nosso tema informal para a noite é ‘venha como está, mas faça um esforço!’. Se você desejar estar com roupa formal, adoraríamos, mas se você estiver no Reino Unido e forem 3 da manhã, talvez queira estar de pijama e gravar da sua cama!”, acrescentou a carta.

A carta não deu detalhes sobre o formato do programa, que normalmente é transmitido ao vivo diante de um público de estrelas. A rede ABC, que transmitirá a festa, disse que os produtores entraram em contato com os indicados e que os planos ainda estão sendo elaborados.

Confira um trecho da carta:

“Em um momento como este, estamos aproveitando a oportunidade para criar um momento mais tranquilo, mais divertido, mais agradável não só para você, mas para os milhões assistindo em casa. Ainda é a maior honra da televisão e nunca queremos perder o significado de ser indicado para, e talvez ganhar, um Emmy, mas vamos agir de maneira apropriada ao momento (e garantir uma noite memorável).

Mas não podemos ignorar as circunstâncias e, além de NÃO ser possível nos reunirmos em um só lugar, também reconhecemos que nosso mundo está passando por um momento desafiador de várias maneiras. Nós estaremos produzindo um evento cheio de calor e humanidade, que celebra o poder da televisão para nos unir e nos ajudar a moldar nosso mundo. Você é uma parte essencial dessa história”.

Indicados

Entre os destaques indicados, estão, Watchmen, sucesso da HBO baseado na HQ, é a produção mais indicada do ano, com 26 indicações, em categorias de minissérie. Já The Marvelous Mrs. Maisel foi a mais lembrada entre as séries de comédia, com 20 indicações. Por sua vez, Schitt’s Creek teve 15.

Entre as séries dramáticas, Ozark e Succession empataram com 18 indicações cada e a Netflix liderou as indicações, com 160. A HBO teve 107 indicações. Nas redes sociais, além de Watchmen, fãs comemoraram as indicações de Zendaya (Euphoria), Stranger Things e Regina King . Fãs criticaram a ausência de Viola Davis e Elizabeth Moss. Destaque de 2019, a comédia Barry não entrou na disputa. Westworld, Al Pacino, Nicole Kidman e Reese Witherspoon eram cotados, mas também ficaram de fora. As indicações foram anunciadas pelas atrizes Leslie Jones, Laverne Cox e Tatiana Maslany, o ator Josh Gad e o presidente da Academia, Frank Scherma.

