No balanço total de 2020, os 27 países da UE registraram um superávit comercial de 217 bilhões em relação ao resto do mundos, contra 191,5 bilhões em 2019.

PIB da zona do euro

A economia da zona do euro contraiu menos do que o esperado no quarto trimestre de 2020 em meio aos lockdowns provocados pela pandemia, uma vez que Alemanha e Espanha ainda conseguiram registrar leve expansão, mostraram estimativas iniciais.

A Eurostat, informou que, de acordo com sua estimativa preliminar, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países que usam o euro caiu 0,7% na comparação com o trimestre anterior, registrando queda de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com o recuo nos últimos meses do ano, o PIB da zona do euro fechou 2020 com um tombo de 6,8%. Já incluindo todos os países da União Europeia, a queda foi de 6,4%.