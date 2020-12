O Reino Unido, atualmente a quinta maior economia pelos parâmetros do CEBR, cairia para sexta maior a partir de 2024.

Apesar do impacto da saída do país do mercado comum europeu em 2021, no entanto, o PIB britânico em dólares tem crescimento estimado de 23% maior que o da França até 2035, impulsionado pela liderança do Reino Unido na cada vez mais importante economia digital.

A Europa respondeu por 19% da produção no grupo das dez maiores economias globais em 2020, mas essa fatia cairá a 12% até 2035, podendo ficar em uma taxa ainda mais baixa caso haja uma forte divisão entre a União Europeia e a Grã-Bretanha, diz o CEBR.

O relatório afirma ainda que o impacto da pandemia na economia global deve resultar em inflação mais alta, ao invés de crescimento mais lento.

“Vemos um ciclo econômico com taxas subindo em meados da década de 2020”, diz o estudo, apontando o desafio para governos que tomaram grandes empréstimos para financiar suas medidas em resposta à pandemia.

“Mas as tendências que foram aceleradas até este momento apontam para um mundo mais verde e mais baseado em tecnologia na medida em que nos aproximamos de 2030”, conclui o estudo.