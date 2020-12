Rio Grande do Sul Dados do distanciamento controlado mostram Porto Alegre e outras quatro cidades gaúchas com maiores números de novas internações por coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Todas as cidades que lideram o ranking estão sob bandeira vermelha. (Foto: EBC)

No aguardo de confirmação no começo da noite desta segunda-feira (28), o mapa provisório da 34ª rodada do distanciamento controlado aponta as cinco Regiões” gaúchas com maior número de novas hospitalizações por coronavírus entre as duas últimas quintas-feiras (por local de residência do paciente). A lista é formada por Porto Alegre (256), Caxias do Sul (157), Passo Fundo (103), Canoas (100) e Pelotas (61).

Todas estas áreas do Estado sob bandeira vermelha na configuração vigente e devem permanecer com tal classificação a partir da próxima terça-feira (29), a depender da avaliação de eventuais recursos apresentados ao Comitê de Crise do Palácio Piratini por prefeituras e entidades locais – o prazo termina às 7h deste domingo.

De acordo com a Secretaria da Saúde, os dados gerais da pandemia continua refletindo o alto índice de contágio e de ocupação dos hospitais por coronavírus no Rio Grande do Sul. “O Estado segue em alerta”, ressalta o Executivo, mencionando o fato de que a cor vermelha abrange, no momento, 414 dos 497 municípios gaúchos (76,5% de sua população).

UTIs

Para o total do Rio Grande do Sul, houve redução no registro de novas hospitalizações confirmadas por coronavírus (-14%) e no número de internados em leitos clínicos por Covid (-6%). Já as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) apresentaram aumento no número de internados com a doença (+5%).

Contabilizando-se os pacientes internados por coronavírus e também outras causas, nesta semana, houve novamente estabilidade no número de leitos ocupados em UTIs. Com a abertura de leitos e o aumento dos casos confirmados de Covid nesse tipo de estrutura de atendimento, a proporção de leitos livres para cada ocupado por paciente da doença ficou praticamente equivalente. Mais informações podem ser obtidas no site oficial distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Cogestão

Entre as 19 regiões Covid que aderiram ao sistema de cogestão regional, as 14 que estão em bandeira vermelha podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. Já as cinco regiões classificadas em laranja que estão na cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiver previsto no plano de cogestão.

As únicas regiões que obrigatoriamente têm de seguir as regras definidas pelo Estado são Uruguaiana e Guaíba, que não enviaram planos regionais. Caso ainda não tenham sido enviados protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de padrões mais flexíveis até a bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.

(Marcello Campos)

