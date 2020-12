O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (26) que não se sente pressionado pelo fato de outros países já terem começado a vacinar as suas populações contra a Covid-19. “Ninguém me pressiona para nada, eu não dou bola para isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o povo, você não pode aplicar qualquer coisa no povo”, afirmou.

Ele disse que assinou uma medida provisória para comprar vacinas, mas que os imunizantes precisam de autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para serem comprados. O presidente falou ainda que os laboratórios fabricantes das vacinas não se responsabilizam por eventuais efeitos colaterais do produto.

“Em tudo que eu vi até agora, em vacinas que poderão estar disponíveis, tem uma cláusula que diz o seguinte: eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral”, declarou o presidente durante um passeio por Brasília.

Sem máscara, ele foi a uma agência lotérica e a uma padaria e cumprimentou apoiadores.