Agro Com Israel como principal comprador, exportações de carne Angus certificada do Brasil batem recorde no primeiro semestre

Por Marcelo Warth | 16 de julho de 2025

O diretor do Programa Carne Angus Certificada, Wilson Brochmann (E), o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli (C), e o diretor-executivo da entidade, Mateus Pivato (D), apresentaram o balanço das exportações Foto: Critério/Divulgação O diretor do Programa Carne Angus Certificada, Wilson Brochmann (E), o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli (C), e o diretor-executivo da entidade, Mateus Pivato (D) apresentaram o balanço das exportações. (Foto: Critério/Divulgação) Foto: Critério/Divulgação

O Programa Carne Angus Certificada – uma parceria entre a Associação Brasileira de Angus e Ultrablack e a indústria frigorífica para a produção de carne bovina de alta qualidade – alcançou um novo recorde de exportações no primeiro semestre deste ano.

As vendas do produto para o exterior totalizaram 2.648 toneladas, o que representa um crescimento de 98,6% em relação ao mesmo período no ano anterior. O principal destino das exportações foi Israel, com 35% da comercialização, levando a China para a colocação, com 31%.

Os resultados do programa foram divulgados na terça-feira (15) pela Associação Brasileira de Angus e Ultrablack durante entrevista coletiva em Porto Alegre.

“Os números do primeiro semestre mostram que 2025 será, de fato, um ano histórico. A demanda por qualidade só cresce, e o aumento das exportações comprova que estamos alinhados com o que o mercado exige. O reconhecimento da carne Angus certificada como sinônimo de excelência é fruto de um trabalho consistente em toda a cadeia produtiva”, afirmou o presidente da associação, José Paulo Cairoli.

O diretor do Programa Carne Angus Certificada, Wilson Brochmann, destacou que o balanço positivo é resultado de um trabalho que vem sendo ampliado. “Diversos frigoríficos têm nos procurado para fazer a certificação. Isso demonstra a necessidade do mercado, que está ávido por carne certificada, e isso tem nos levado ao crescimento”, ressaltou.

No balanço do primeiro semestre de 2025, destaca-se também o aumento no volume de abates. No período, foram abatidos 255.600 animais, 13,1% a mais do que nos primeiros seis meses de 2024.

Israel

O fato de Israel se tornar o maior importador de carne Angus certificada do Brasil foi um dos grandes destaques deste semestre para o setor. Historicamente um forte importador do produto dos Estados Unidos, o país acabou optando pelo Brasil devido a diminuições no rebanho norte-americano.

“Surpreende, sem dúvida nenhuma. Mas a grande característica de Israel, como faz o controle do abate, é que viu na JBS uma empresa que pode fazer esse programa e ter certeza que está sendo feito”, disse Cairoli ao Jornal O Sul.

“Países que exigem qualidade da carne, como Israel, estão encontrando no programa essa qualidade para importar do Brasil”, destacou o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Maychel Borges.

Tarifaço

Em relação ao tarifaço de Donad Trump aos produtos brasileiros, Cairoli afirmou que as compras dos EUA representam apenas 1,5% do Programa Carne Angus Certificada. Segundo ele, os produtores devem ser os principais prejudicados. “O consumidor deve seguir o que está pagando, e os frigoríficos devem pagar menos ao produtor”, avaliou.

Além de Israel e da China, os principais compradores do programa foram Chile, Arábia Saudita, México, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Kuwait e Malásia. Ao todo, 24 países importaram o produto.

Expointer

Cairoli também falou ao Jornal O Sul sobre as suas expectativas para a Expointer, que ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio. “A gente tem grande expectativa para ver o que vai acontecer. O Estado está finalizando uma crise grande. O setor primário foi muito atingido. Arroz, com os preços muito baixos, soja, com a colheira ruim. Isso, sem dúvida vai repercutir. Nas máquinas, 100% de repercussão. Acho que vai ser uma feira muito bonita, mas, em termos de vendas, não teremos recordes”, disse o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack.

“Eu acho importante que a Expointer baliza os preços para a temporada”, finalizou Cairoli.

