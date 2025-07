A desaprovação do governo Lula (PT) caiu para 53% entre os eleitores brasileiros, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (16). Já a aprovação da gestão do presidente subiu para 43%.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior do instituto, a desaprovação chegou ao recorde de 57%, enquanto a aprovação foi de 40%, a menor do mandato. Quatro por cento dos entrevistados não sabem ou não responderam.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 e 14 deste mês. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil.

Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, os números mostram uma recuperação do governo Lula fora da sua base de apoio. “A recuperação do governo aconteceu entre quem é de classe média, que tem alta escolaridade, no Sudeste. São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump e que consideram que Lula está agindo de forma correta até aqui, por isso, passam a apoiar o governo”, disse Nuues.