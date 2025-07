Economia Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que o governo tentará um acordo com os EUA antes do início do tarifaço

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Alckmin se reuniu com empresários para discutir o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Alckmin se reuniu com empresários para discutir o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, se reuniu, na terça-feira (15), com empresários dos setores industrial e agropecuário em Brasília. Ao lado de outros ministros, Alckmin recebeu informações sobre o panorama dessas áreas diante da decisão dos Estados Unidos de aumentar para 50% as tarifas de importação de produtos brasileiros.

Durante o encontro, os empresários defenderam que não sejam adotadas medidas de retaliação às novas tarifas, que iniciarão em 1º de agosto. Alckmin destacou que a intenção do governo é alcançar um acordo com os EUA antes que o tarifaço se concretize.

“A reunião [com o setor produtivo] foi muito proveitosa. Ouvimos todos os setores com maior fluxo de comércio com os Estados Unidos, desde aviação, aço, alumínio, máquinas, têxteis, calçados, papel e celulose. O que vimos foi um alinhamento em torno da negociação. Eu trouxe a mensagem do presidente Lula de empenho para rever esta situação”, afirmou o vice-presidente.

“De janeiro a junho deste ano, as exportações do Brasil para os Estados Unidos aumentaram 4,37%, e dos Estados Unidos para o Brasil aumentaram 11,48%. Momento em que é recorde a exportação dos Estados Unidos para o Brasil, quase três vezes mais do que a nossa exportação, estaremos unidos para reverter essa decisão”, prosseguiu.

De acordo com o vice-presidente, o setor produtivo se comprometeu a dialogar com seus parceiros nos Estados Unidos — compradores, fornecedores e empresas congêneres — para negociar o prejuízo bilateral causado pelas tarifas.

“É uma relação importante que repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos e encarecer a economia americana. É uma oportunidade, inclusive, para abrirmos espaço para novos acordos comerciais”, destacou Alckmin.

