Economia Em investigação comercial, os EUA citam o Pix como exemplo de decisão do Brasil que prejudicou norte-americanos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Em 16 de novembro de 2020, o Pix foi lançado oficialmente para os clientes de mais de 700 instituições financeiras

O Pix faz parte da grande lista de reclamações mencionadas no processo de investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. O sistema de pagamentos instantâneos é citado como exemplo de como o governo brasileiro favorece o País em detrimento das empresas norte-americanas.

“O Brasil também parece se engajar em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico”, cita o documento do Escritório da Representação Comercial dos EUA.

Um dos casos mais emblemáticos dessa concorrência entre sistemas de pagamento aconteceu com o serviço WhatsApp Pay, controlado pela big tech Meta.

Em Brasília, os trabalhos para a criação do Pix iniciaram no BC (Banco Central) antes da pandemia da Covid-19, mas os primeiros detalhes só começaram a surgir ao público em 2020. Em 28 de maio de 2020, o BC publicou as primeiras regras do Pix, como o processo de homologação das instituições financeiras e como ocorreriam as primeiras simulações entre bancos.

Menos de um mês depois, em 15 de junho de 2020, o Facebook anunciou com festa o lançamento do sistema de pagamentos da plataforma WhatsApp Pay no Brasil.

O País, aliás, foi o primeiro a ter o lançamento desse sistema após testes feitos na Índia. O início das transferências seria via cartões de outras duas empresas norte-americanas: Mastercard e Visa.

Uma semana depois, em 23 de junho, o Banco Central e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiram suspender as transferências via aplicativo da empresa fundada por Mark Zuckerberg.

Na ocasião, o BC argumentou que era preciso “avaliar riscos” e ter garantias de que haveria o “funcionamento adequado” do SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Do lado comercial, o Cade citava “potenciais riscos” para a concorrência.

Com o sistema do WhatsApp na geladeira, o BC avançou nos testes para pequenos grupos e, em outubro daquele ano, foi iniciado o processo de cadastramento das chaves para todas as pessoas físicas e empresas. No mês seguinte, em 16 de novembro de 2020, o Pix foi lançado oficialmente para os clientes de mais de 700 instituições financeiras cadastradas no sistema. A partir daí, a plataforma do BC passou a ser um sucesso entre os brasileiros. No início do ano seguinte, em março de 2021, a autoridade monetária finalmente deu o sinal verde para que o sistema WhatsApp Pay pudesse realizar as transferências entre pessoas físicas. A plataforma da Meta foi oficialmente relançada meses depois, mas “não pegou” entre os brasileiros que já tinham o Pix como ferramenta popular e usada maciçamente.

